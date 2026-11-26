Nuova settimana di intrighi a Bichlheim: nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 30 novembre al 4 dicembre arriva un volto nuovo, il guardaboschi Marlon, attorno al quale ruotano le tensioni con Fanny e Kilian. Intanto la finta coppia formata da Leo e Lale mette a dura prova i sentimenti di Elias e di Fritz.

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L’arrivo di Marlon e la rivalità con Kilian

Fritz ritrova un amico d’infanzia, Marlon, appena trasferito a Bichlheim per prendere servizio come guardaboschi. Il concierge, felice dell’incontro, vorrebbe presentargli Fanny, ma i due si incontrano prima, nel bosco, e litigano subito in modo acceso: la ragazza gli rinfaccia di maltrattare le piante. Nonostante il battibecco, il nuovo arrivato resta colpito da lei.

Poco dopo Marlon confessa a Fritz di essersi innamorato di Fanny, ma il concierge lo avverte che la ragazza è ancora fragile per la fine della storia con Kilian. Nel frattempo lo chef tenta di consolarla con una nuova rosa, ma la presenza di Larissa peggiora le cose. Quando Marlon assiste a un duro confronto tra i due, non si trattiene e dice apertamente a Kilian ciò che pensa.

Il gesto coraggioso di Marlon colpisce Fanny, che decide di seguirlo nel bosco e fa ingelosire lo chef. Il riavvicinamento tra i due porta a un nuovo scontro con Kilian, alle prese con l’arrivo di un ispettore gastronomico. Marlon si accorge che Fanny soffre ogni volta che incrocia Kilian in compagnia di Larissa e prova a farle capire che quella relazione le fa male, ma con le sue parole finisce per ferirla. Al momento delle scuse gli sfugge una rivelazione che nessuno si aspettava, mentre anche Kilian cerca un chiarimento con la ragazza, convinto che lei gli abbia raccontato della loro storia.

Il segreto di Leo ed Elias e la finta coppia con Lale

Lale interrompe senza volerlo un appuntamento tra Leo ed Elias e in seguito capisce la natura del loro legame. Gli fa intendere di aver scoperto il suo segreto e promette di non parlarne con nessuno. Il ragazzo, però, non riesce a dire di no a Ben e si presenta a un doppio appuntamento senza avvertirlo: quando Elias scopre la verità si sente tradito e profondamente ferito.

Ben vede Leo abbracciare Elias e i compagni di squadra iniziano a commentare con malevolenza la loro vicinanza. Lale decide allora di intervenire in pubblico e lascia intendere di avere una relazione con Leo, per proteggerlo. I ragazzi sembrano convincersi, ma Elias soffre e a Fritz, innamorato di Lale, si spezza il cuore. Fanny non crede a quella coppia e chiede spiegazioni all’amica, che non può dirle la verità per la promessa fatta a Leo.

Mentre Elias si domanda se nascondersi sia la scelta giusta, Fritz cerca di dimenticare il dolore avvicinandosi a Olivia, che aiuta a vendere un vecchio trenino. Verso la fine della settimana Lale mette a rischio la messinscena e manda all’aria l’appuntamento che Elias aveva organizzato per Leo.

Il torneo di golf e il mistero su Massimo

Werner riceve una proposta allettante: ospitare al Fürstenhof un prestigioso torneo internazionale di golf. Per rinnovare il campo servono però sponsor facoltosi, e a offrirsi per la ricerca è Massimo. Werner tentenna: i dubbi che Christoph e Katja gli hanno insinuato sulla vera identità dell’uomo lo condizionano sempre di più.

Anche Erik teme per la propria posizione al Fürstenhof e, per mettere i bastoni tra le ruote al rivale, trascina Fritz nella ricerca dei finanziatori. È Fritz a individuare René Trenkow, ma la reazione di Massimo è sorprendente: lo riconosce e cerca in ogni modo di evitarlo. Pur fingendo di non conoscerlo, riesce a portarlo su una falsa pista e sembra sul punto di ottenere il suo sostegno. Resta il fastidio di Erik, escluso dall’incontro, che ha una scommessa da onorare: dovrà mettere nero su bianco i suoi sentimenti per Yvonne prima dello scadere del tempo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI