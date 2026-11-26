Questa sera, giovedì 26 novembre, va in onda una nuova puntata di Splendida Cornice, il varietà culturale di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Appuntamento in prima serata su Rai 3 dalle 21.20, con diretta streaming su RaiPlay. Tra gli ospiti più attesi ci sono il duo Ficarra e Picone e l’attrice Serena Rossi.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Gli ospiti più attesi della serata

Sul palco salgono Salvatore Ficarra e Valentino Picone, che proprio oggi esordiscono al cinema con il nuovo film La notte delle fragole. La regia è di Alessandro Genovesi, che lo ha scritto insieme ai due comici; nel cast ci sono anche Anna Foglietta e Vittoria Puccini.

Con loro c’è Serena Rossi, protagonista su Rai 1 di La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la miniserie che ripercorre la saga familiare dietro la nascita delle figurine. Il pubblico televisivo la conosce bene anche per Mina Settembre.

Musica, danza e una lettura sulla violenza di genere

Si prosegue con la musica di Luca Barbarossa, che presenta il nuovo album Pepita e la rivoluzione, in uscita il 27 novembre, e canta in duetto con Geppi Cucciari La prima cosa bella. Sul palco anche Tanita Tikaram, cantautrice britannica, che interpreta il suo successo Twist in My Sobriety.

Nella settimana della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Marina Senesi legge un passo di Doppio taglio, spettacolo che analizza come i media raccontano la violenza di genere. Al pianoforte la accompagna la stessa Tikaram.

Spazio anche alla danza con l’olandese Toon Lobach, interprete della coreografia Prodigal Self. Tra gli ospiti della puntata c’è inoltre Edoardo Camurri, giornalista e scrittore.

I competenti e la band della trasmissione

Come sempre, il pubblico in studio si confronta con i competenti: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, la psicoterapeuta Patrizia Pietropaolo, l’avvocata civilista Ester Viola e Riccardo Meggiato, giornalista esperto di sicurezza informatica.

La supervisione ortografica spetta ad Andrea Maggi, e tra gli interventi della serata c’è anche quello di Alessandro Arcodia. Le esibizioni dal vivo hanno il sostegno dell’autoradio del programma e della band guidata da Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI