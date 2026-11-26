La serie animata di Minecraft prodotta da Netflix entra nella fase operativa: Flying Bark Productions ha aperto le selezioni per reclutare nuovi animatori da impiegare nella lavorazione. È il primo segnale concreto dopo oltre due anni di silenzio sul progetto.

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Le assunzioni di Flying Bark Productions

L’annuncio risale al 16 novembre 2026 ed è comparso sui canali social dello studio. Lo accompagna un’immagine con il logo di Netflix calato in un ambiente Minecraft e un collegamento alla pagina delle carriere, dove si raccolgono le candidature. Il messaggio invita nuovi professionisti a unirsi alla squadra e recita:

«Crafters wanted! Join us to help craft Netflix’s Minecraft animated series»

Il testo conferma che la casa di animazione sta mettendo insieme il team di lavoro. Nessuna data di debutto, però, è stata diffusa: né Netflix né i produttori hanno comunicato un calendario delle attività, e al momento non si conoscono né il cast né i doppiatori. L’assenza di una finestra di uscita non va letta come un cattivo segno, perché l’animazione richiede tempi lunghi e lo studio potrebbe trovarsi ancora nella fase di costruzione del progetto, impegnato a definire le risorse necessarie.

Una storia originale e nessuna data di uscita

Il progetto, annunciato nel maggio 2024, coinvolge Netflix, Mojang e WildBrain, con Flying Bark Productions al lavoro sull’animazione. La canadese WildBrain ha firmato in passato serie come Sonic Prime e Carmen Sandiego. A giugno 2025, al festival di Annecy, Netflix aveva mostrato i primi materiali e presentato la squadra creativa, e le prime reazioni avevano elogiato la qualità dell’animazione.

Sulla trama le indicazioni restano vaghe: si parla di un’avventura inedita, con personaggi nuovi immersi nell’universo del videogioco. La scelta è coerente con la natura di Minecraft, un mondo aperto in cui esplorazione, costruzione e sopravvivenza sono le attività centrali. La difficoltà sta però nel costruire una narrazione capace di valorizzare questa libertà senza tradire lo spirito del gioco.

Il confronto con il film e il sequel

L’aggiornamento arriva mentre il marchio attraversa una stagione fortunata. La serie dovrà ritagliarsi una cifra narrativa e visiva autonoma, senza apparire un semplice prolungamento delle avventure viste al cinema. Nel 2025 Un film Minecraft ha superato i 960 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo, tra i risultati migliori dell’anno, e a questo si aggiunge l’annuncio di A Minecraft Movie: Squared, il sequel già confermato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI