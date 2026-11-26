Il 7 dicembre il Teatro alla Scala e la Rai festeggiano insieme cinquant’anni di musica, teatro e televisione. Nel 1976 l’apertura della Stagione d’opera andava in diretta televisiva per la prima volta, con l’Otello di Giuseppe Verdi; mezzo secolo dopo è ancora il capolavoro verdiano a inaugurare la stagione.

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Una nuova produzione firmata da Myung-Whun Chung e Damiano Michieletto

L’Orchestra e il Coro del Teatro saranno guidati da Myung-Whun Chung, che torna alla Scala con l’incarico di direttore musicale: il suo legame artistico con il teatro risale al 1990. La regia è di Damiano Michieletto, le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti e la drammaturgia di Mattia Palma.

Sul palco Otello è Brian Jagde, Desdemona Eleonora Buratto, Jago Luca Salsi. Completano il cast Juan Francisco Gatell (Cassio), Cristiano Olivieri (Roderigo), Szilvia Vörös (Emilia), Huanhong Li (Lodovico) e Nicolò Ceriani (Montano). Alberto Malazzi prepara il Coro della Scala, Brunella Clerici il Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala.

La produzione porta anche un cambio di rotta destinato a far discutere: per la prima volta alla Scala il protagonista non ha sul volto il trucco nero, la blackface, una tradizione legata a stereotipi razziali che il teatro sceglie di lasciarsi alle spalle. Il sovrintendente Fortunato Ortombina ha spiegato così la decisione:

La forza di ‘Otello’ trascende il colore della pelle

La diretta su Rai1 e la diffusione nel mondo

La diretta comincia alle 17.45 su Rai1. Conducono Milly Carlucci e Bruno Vespa, affiancati dai collegamenti di Gloria Campaner dal foyer, che incontrerà protagonisti e ospiti prima dello spettacolo e durante l’intervallo; la regia televisiva è di Arnalda Canali. La serata si segue anche su Rai1 HD (canale 501), su Rai4K e in streaming su RaiPlay, dove resta visibile per i 15 giorni successivi. È confermata anche l’audiodescrizione in diretta, curata da Rai Pubblica Utilità per le persone cieche e ipovedenti, mentre su Rai Radio3 la cronaca è affidata a Gaia Varon e Oreste Bossini.

Dietro le quinte la macchina televisiva schiera dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni tra buca d’orchestra e palcoscenico e 15 radiomicrofoni per i solisti. La ripresa in 4K ha una risoluzione quattro volte superiore a quella dell’alta definizione standard.

Grazie agli accordi firmati da Rai Com, l’opera arriva sui canali di molti broadcaster di tutti i continenti. Nel mondo è disponibile sulla piattaforma medici.tv, mentre Arte manda una differita il 12 dicembre sul proprio canale e su Arte Concert nei territori di lingua francese in Europa e d’oltremare, in Austria, Germania, Polonia ed Europa orientale. Ci sono differite anche in Grecia, Portogallo e Giappone, dove la NHK propone l’opera in 4K Hdr. Il circuito Euroradio garantisce invece la diretta in Romania, Lettonia, Croazia, Serbia, Slovacchia e Slovenia, con repliche successive in Islanda, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Estonia, Repubblica Ceca e Bulgaria.

In Italia una dozzina di sale cinematografiche proietta la diretta, tra cui il Cinema Lux di Roma. Proiezioni e collegamenti sono previsti anche in Svizzera, in Spagna e al Consolato italiano a Philadelphia, mentre Danimarca, Corea, Australia e Nuova Zelanda hanno in programma proiezioni in differita attraverso medici.tv.

Cinquant’anni di aperture in diretta

Il 7 dicembre 1976 la Rai mandò in onda per la prima volta in diretta l’apertura della Stagione d’opera, con Otello diretto da Carlos Kleiber e messo in scena da Franco Zeffirelli. Verdi aveva scritto l’opera per la Scala nel 1887. Quella sera il direttore d’orchestra fu contestato dai loggionisti, in uno degli abbagli più clamorosi nella storia del loggione scaligero. L’apertura di quest’anno è la cinquantesima trasmessa in diretta dalla Rai.

L’anniversario offre l’occasione per ripercorrere un’intesa che ha reso la Prima uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili della televisione italiana: il sodalizio tra il teatro e l’azienda di servizio pubblico sarà raccontato in un documentario, la cui presentazione è attesa nei prossimi giorni. Milano intanto si prepara, con la Prima Diffusa in programma dal 30 novembre e l’anteprima dedicata agli Under 30 fissata per il 4 dicembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI