Rai1 vince la prima serata di mercoledì 25 novembre 2026: Una nessuna centomila in Arena ha raccolto 2.604.000 spettatori con il 19,60% di share. Canale 5 resta dietro, con Viola come il mare fermo a 1.898.000 spettatori e al 12,97%.

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Rai1 si prende la serata con l’evento dall’Arena

La rete ammiraglia ha puntato su una serata-evento all’Arena di Verona, condotta da Fiorella Mannoia e Carlo Conti in coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La scelta ha pagato: il pubblico ha superato i 2,6 milioni e lo share sfiora il 20%.

Su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata di Viola come il mare 3, con Francesca Chillemi protagonista, che ha ottenuto 1.898.000 spettatori, pari al 12,97% di share. Rispetto alla concorrenza diretta il distacco è di circa 700mila spettatori.

Cazzullo, Griggi e Berlinguer: come sono andati gli altri canali

Il terzo posto va a La7, dove Una giornata particolare di Aldo Cazzullo ha raccolto 1.257.000 spettatori (7,39%). Seguono Italia 1 con il film I mercenari 3, visto da 1.052.000 spettatori (6,44%), e Rai3: Chi l’ha visto?, con Raffaella Griggi di nuovo alla conduzione, torna a superare il milione con 1.013.000 spettatori e il 6,61% di share.

Più staccate le altre reti. Su Rete 4 È sempre Cartabianca, guidato da Bianca Berlinguer, si è fermato a 552.000 spettatori (4,54%), mentre Rai2 con Patù – La passione delle idee ha totalizzato 239.000 spettatori e l’1,56% di share.

Non sono disponibili i dati di ascolto di Tv8, che in chiaro trasmetteva la partita di Champions League Lille-Bayern Monaco, e del Nove, in onda con Il tavolo di Che tempo che fa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI