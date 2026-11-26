Mayor of Kingstown sarebbe potuta chiudersi con la quarta stagione: a evitare la cancellazione è stato l’accordo di distribuzione tra Netflix e Paramount, da cui è nata una quinta e ultima stagione per la serie crime con Jeremy Renner nei panni di Mike McLusky.

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L’accordo Netflix-Paramount che ha evitato la cancellazione

Il destino della serie si è deciso lontano dal piccolo schermo, sui tavoli delle trattative commerciali. Paramount aveva già stabilito di fermarsi dopo il quarto capitolo, ma Netflix avrebbe posto una condizione precisa per acquisire gli altri titoli del pacchetto: avere in catalogo anche la serie creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, la prima produzione dell’autore a sbarcare sulla piattaforma.

L’intesa riguarda 20 serie, tra cui le prime quattro stagioni di Mayor of Kingstown e, per i mercati internazionali, titoli come Matlock e King of Queens. I produttori hanno sfruttato l’interesse manifestato da Netflix per ottenere un rinnovo in più, e Paramount+ ha concesso il quinto capitolo pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale dell’accordo.

La vicenda mostra un meccanismo sempre più centrale nel mercato televisivo: la sorte di una serie si decide anche sul valore strategico che quella serie assume dentro un accordo di licenza, oltre che sugli ascolti e sul giudizio della critica.

Il finale: otto episodi per l’ultima stagione

La quinta stagione sarà anche la conclusiva e conterà otto episodi, due in meno rispetto ai dieci dei capitoli precedenti. Il debutto è fissato per venerdì 15 gennaio 2027 su Paramount+, mentre le prime quattro stagioni sono già disponibili su Netflix anche in Italia. Il capitolo finale resta però fuori dall’accordo di licenza: arriverà prima sulla piattaforma che lo produce e solo in un secondo momento le due società potrebbero valutare nuove intese.

Nel cast entra come regular David Morse, che interpreta Russell Hardy, un agente dell’FBI in arrivo a Kingstown. La storia riparte da quanto è accaduto con l’omicidio di Tracy e con la vendetta consumata da Mike e Kyle su Callahan, e la caccia a quest’ultimo porta Hardy nella cittadina del Michigan.

Una chiusura che ridimensiona l’universo Sheridan

Chiudere in otto episodi il racconto di una città dove Mike McLusky si muove tra criminalità organizzata, istituzioni e sistema carcerario è un compito complicato, tanto più che le vicende lasciate aperte sono numerose. Il percorso della produzione era del resto in crescita sul fronte critico, fino al 100% di approvazione su Rotten Tomatoes con la quarta stagione, e Hugh Dillon e altri membri del cast avevano più volte parlato di un progetto pensato per sette stagioni.

Sullo sfondo pesa anche il nuovo corso professionale di Sheridan, che ha firmato un accordo quinquennale con NBCUniversal destinato ad ampliare la sua attività di produttore. La fine di Mayor of Kingstown segna così un ridimensionamento del suo universo televisivo Paramount, in un momento di riorganizzazione degli equilibri industriali, ed è la prima serie ancora in corso dell’autore a fissare una data di chiusura dopo il cambio ai vertici di Paramount+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI