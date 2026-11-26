Questa sera, giovedì 26 novembre, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1, a partire dalle 21.20. La conduzione è affidata a Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. La puntata si può seguire anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Il programma è ideato da Davide Parenti, con la regia di Antonio Monti.

In studio ci sono la cantante Gaia e l’attore britannico Robert Aramayo, insieme a Monica Busetto, rimasta in carcere tredici anni per un delitto che non aveva commesso, e a Leonardo Bove, uno dei giovani scampati alla tragedia di Crans-Montana.

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Monica Busetto, dal carcere di Verona a Venezia

Il servizio firmato da Max Andreetta e Nicola Remisceg segue Monica Busetto nell’istante in cui esce dal carcere da donna libera, con le valigie al seguito, e poi lungo il tragitto dalla struttura di Verona fino a Venezia, verso quella che era la casa del padre. Lungo il percorso ci sono l’incontro a sorpresa con le amiche, i primi passi tra le calli e il saluto del sindaco.

Il racconto ripercorre anche la vicenda giudiziaria: i tredici anni di detenzione, il contributo de Le Iene nel far emergere elementi utili alla scarcerazione, il processo di revisione e le udienze successive. Durante il viaggio e il ritorno in laguna, Monica spiega che cosa voglia dire riconquistare la libertà e provare a rimettere insieme una vita normale.

Pamela Genini, le ipotesi di Francesco Dolci

A mesi dall’omicidio di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa nell’ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin, la profanazione della sua tomba ha aperto un nuovo filone d’indagine. Gli accertamenti della Procura di Bergamo si concentrano su Francesco Dolci, un altro uomo che era stato legato alla vittima e che risulta iscritto nel registro degli indagati proprio per la profanazione della sepoltura.

Dolci respinge ogni accusa e si dichiara innocente. Per conoscerlo da vicino e raccogliere la sua versione dei fatti, Gaston Zama ha passato un intero fine settimana accanto a lui, senza mai spegnere le telecamere. Nel corso dell’incontro Dolci prospetta anche piste alternative, tra cui quella di un possibile movente economico: sono ricostruzioni proposte da lui, non circostanze accertate dagli inquirenti.

Gianni De Gennaro e i presunti depistaggi

Giulio Golia si occupa invece del caso di Gianni De Gennaro, ex numero uno della Polizia, che si è tolto la vita il 21 novembre all’età di 78 anni nella sua casa di campagna in Maremma. La morte è arrivata pochi giorni dopo le perquisizioni disposte dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, nella quale De Gennaro risultava indagato.

L’indagine riguarda la gestione delle indagini dopo l’attentato del 19 luglio 1992, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’inviato ricostruisce le origini del rapporto tra l’ex capo della Polizia e Salvatore “Totuccio” Contorno, ex mafioso e collaboratore di giustizia, finito al centro degli accertamenti. De Gennaro era indagato in un procedimento che ipotizza condotte volte a impedire a Contorno di riferire ai magistrati informazioni utili sulle vicende del 1989.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI