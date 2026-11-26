Secondo un’indiscrezione delle ultime ore, Zlatan Ibrahimović sarebbe tra i nuovi antagonisti della terza stagione di MobLand, la serie crime di Paramount+ tornata in lavorazione da pochi giorni. Il primo ingresso certo, però, è un altro: quello di Gregg Sulkin.

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Il rumor su Ibrahimović

Per l’ex attaccante svedese la strada dopo i campi da calcio sembra ormai quella dello spettacolo. Stando a fonti vicine alla produzione, Ibrahimović avrebbe ottenuto una parte di peso nel crime drama, dove darebbe il volto a uno dei nuovi cattivi accanto a Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Paramount per ora non ha commentato e il nome del personaggio non è stato reso noto.

L’ipotesi avrebbe suscitato parecchio entusiasmo tra chi lavora alla serie: il cast è già pieno di star, ma l’ex calciatore dovrebbe portare al titolo ulteriore popolarità e visibilità. Una fonte interna alla produzione avrebbe aggiunto che ha la stazza giusta per la parte, complice un’altezza di 196 centimetri e una presenza imponente.

Sarebbe peraltro un ritorno davanti alla camera: l’esordio risale a tre anni fa, in Asterix & Obelix – Il regno di mezzo. Nel frattempo Ibrahimović resta legato al calcio dall’incarico che ricopre in RedBird, la holding che controlla il Milan.

Gregg Sulkin è il primo ingresso annunciato

Il nome nuovo, stavolta ufficiale, è Gregg Sulkin. L’attore, noto per Faking It – Più che amiche e Runaways e di recente nel cast di The Forsytes per PBS Masterpiece, avrà un ruolo ricorrente nella terza stagione. Resta da capire di quale personaggio si tratti. È la prima new entry confermata del nuovo ciclo di episodi.

Al momento i soli membri del cast principale riconfermati sono Hardy, Brosnan e Mirren, e fino a poco tempo fa la cosa non era affatto scontata. La permanenza di Hardy era stata messa in discussione da presunte tensioni con la produzione, per comportamenti non semplici sul set, ritardi e richieste di riscrivere alcune parti del copione. Erano circolate voci su un possibile addio, insieme a indiscrezioni sui rapporti con Brosnan e Mirren, poi ridimensionate dagli stessi interessati. Alla fine i contrasti si sono ricomposti e il rinnovo è stato ufficializzato a settembre, dopo un incontro a Londra tra Hardy, lo showrunner Jez Butterworth e il produttore esecutivo David C. Glasser. Nel cast di contorno restano figure come Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon e Toby Jones.

Cosa succede nella terza stagione

Le riprese sono partite il 20 novembre, lo stesso giorno in cui è arrivato su Paramount+ l’ultimo episodio della seconda stagione. La trama riprende esattamente da lì, dopo che gli Harrigan hanno dovuto fronteggiare Frankie Cooper, il boss rivale con il volto di Johnny Flynn. Hardy veste i panni di Harry Da Souza, l’uomo di fiducia della famiglia mafiosa che fa capo a Conrad e Maeve Harrigan, ovvero Brosnan e Mirren.

Tra i produttori esecutivi figura Guy Ritchie. David Glasser aveva anticipato che la nuova stagione avrebbe introdotto un personaggio in grado di mettere in discussione il ruolo centrale di Hardy. Quanto alla messa in onda, Paramount+ non ha ancora annunciato una data: l’unica indicazione emersa finora parla di un’uscita verso la fine del 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI