A Pineta il Natale porta due nuovi casi: la quattordicesima stagione de I delitti del Barlume arriva su Sky Cinema e in streaming su NOW con due episodi, in onda lunedì 21 dicembre 2026 e lunedì 28 dicembre. Il trailer ufficiale, diffuso il 26 novembre insieme a due versioni della locandina, anticipa già qualcosa dei guai che aspettano la commissaria Fusco e i vecchini del bar.

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Un ritorno a Natale su Sky e NOW

Le due nuove storie si intitolano In altissimo mare e Il diavolo fa le pentole e vanno in onda in due lunedì consecutivi: la prima apre la stagione il 21 dicembre, la seconda arriva il 28. Si possono vedere su Sky Cinema, mentre chi preferisce lo streaming deve usare NOW, dove le puntate sono disponibili in esclusiva. A produrle sono Sky Studios e Palomar, società del gruppo Mediawan, con il sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

La serie nasce dai romanzi di Marco Malvaldi pubblicati da Sellerio e anche questa volta passa dalle pagine allo schermo con libertà. Alla regia torna Roan Johnson, che firma il primo episodio e nel secondo lavora con Marco Teti e Milena Cocozza; Johnson è anche produttore creativo.

Vecchi volti e tre ospiti speciali

Ritroviamo l’intero giro di conoscenze di Pineta. Filippo Timi è ancora Massimo Viviani e Lucia Mascino la commissaria Fusco, mentre Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli e Marco Messeri danno di nuovo voce e corpo a Emo, Pilade, Aldo e Cosimo, i vecchini assidui del BarLume. Tornano anche Michele Di Mauro nei panni di Tassone, Enrica Guidi in quelli della Tizi e Paolo Cioni come Marchino, con Daniele Marmi, Guglielmo Favilla, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi e Pietro Sermonti, quest’ultimo nel ruolo del capitano Testa.

Con loro ci sono tre presenze nuove o di ritorno. Caterina Guzzanti interpreta Paola Pasquali, sorella del sindaco Paolo, che sbarca a Pineta in incognito dopo una fuga rocambolesca da Camisano Vicentino, inseguita dai cognati. Massimo Ceccherini è Manilo Mannarino, il nuovo guardiano del cimitero, un tipo particolare che con l’occulto sembra avere più confidenza del dovuto e che continua a vantare amicizie in FBI. Maurizio Lombardi riprende infine il ruolo del Mago Atlante, il prestigiatore scomparso dodici anni prima che ricompare nei sogni di Viviani grazie a un amuleto misterioso.

Le trame dei due episodi

L’estate pinetese si apre con un imprenditore trovato senza vita sul suo yacht, sversamenti in mare e una task-force improbabile tra Tassone e la Guardia Costiera: materiale più che sufficiente per la Fusco, che anche stavolta arriverà al bandolo della matassa. Al BarLume, invece, Marchino resta folgorato da una devota di una setta evangelica, tra proseliti e nuove trap, e anche lì salta fuori un morto, sepolto sotto un pentacolo rovesciato.

Da quel ritrovamento monta la paranoia satanista, che Pasquali prova a spegnere mentre deve vedersela con creditori veneti e con le manovre della Franca per sfiduciarlo. Tra un morto ammazzato e una risata, insomma, anche questo Natale a Pineta si preannuncia tutt’altro che tranquillo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI