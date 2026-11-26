La storia del volo 571 continua anche dopo il salvataggio. Netflix annuncia Beyond the Snow, docuserie in tre parti che torna sulle Ande insieme a J.A. Bayona e arriva venerdì 18 dicembre.

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Un ritorno sul luogo dello schianto

Il progetto, ideato dallo stesso Bayona con Carlos Torres, guarda alla vicenda da un’angolazione nuova. Il volo 571 dell’aeronautica uruguaiana si schiantò sulle Ande nel 1972 con 45 persone a bordo, quasi tutte componenti di una squadra di rugby diretta in Cile. 16 morirono e 29 sopravvissero in uno dei luoghi più ostili e difficili da raggiungere del pianeta. Per andare avanti dovettero fare cose estreme, sperando che qualcuno li trovasse.

Per questa serie Bayona e buona parte del cast de La società della neve sono tornati sul posto, nella cosiddetta Valle delle Lacrime, dove la finzione incontra la realtà. Tra gli interpreti attesi ci sono Enzo Vogrincic, Agustín Pardella e Matías Recalt. Accanto ai superstiti e ai familiari di chi non è tornato, raccontano la vicenda due autori che l’hanno già messa nero su bianco: Piers Paul Read, che nel 1974 pubblicò Alive: The Story of the Andes Survivors, e Pablo Vierci, il cui libro del 2008, Society of the Snow, è alla base del film. Il racconto segue anche i cinquant’anni successivi alla tragedia, per capire come sono cambiate la vita dei sopravvissuti e quella dei parenti che hanno perso i loro cari.

L’anteprima e le prime immagini

La docuserie è stata presentata prima del debutto globale: l’anteprima mondiale si è tenuta al Festival di San Sebastián il 23 settembre, nella 74ª edizione della rassegna. Netflix ha poi diffuso il primo trailer e alcune immagini dal dietro le quinte. Alla produzione lavorano, insieme a Bayona, Sandra Hermida e Belén Atienza.

Il film che ha aperto la strada

La società della neve, uscito nel 2023, aveva convinto pubblico e critica: su Rotten Tomatoes ha raccolto il 90% di recensioni positive, con elogi alla scrittura e alla regia. C’è chi ha scritto che Bayona porta lo spettatore nel cuore della storia con lucidità e con la tecnica necessaria a sostenerla, e chi ha parlato di un esame profondo di ciò che lo spirito umano riesce a sopportare.

I numeri hanno confermato quell’accoglienza: il film è rimasto in testa alla Global Top 10 di Netflix per due settimane consecutive ed è entrato nella Top 10 in 93 paesi. Ha ottenuto anche due candidature agli Oscar, come miglior film internazionale e per il miglior trucco e acconciatura. La serie in tre parti, intanto, è il primo progetto in cui superstiti, familiari delle vittime, scrittori e cineasti compaiono insieme.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI