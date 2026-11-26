Il tendone di Bake Off Italia resta in piedi anche dopo la finale dell’11 dicembre. Da venerdì 18 dicembre su Real Time va in onda Bake Off Italia Celebrity Edition, lo speciale a scopo benefico che rimette ai fornelli coppie di personaggi famosi.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le date e la formula della gara

Si parte venerdì 18 dicembre e ci si ferma il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre: due serate in onda dalle 21:30, sul canale 31 del digitale terrestre.

La formula è quella di sempre: nessuno viene eliminato, tutte le coppie arrivano all’ultima sfida e soltanto una si aggiudica il trofeo. Il cooking show targato BBC è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, e le riprese si sono tenute a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. È la terza edizione della versione Celebrity, ribattezzata così dopo il vecchio Celebrity Bake Off, e torna a dieci anni di distanza dalla precedente.

Le otto coppie vip in gara

Il cast riunisce otto coppie, molte delle quali fanno parte dell’universo Warner Bros Discovery. Tra loro i due agenti di Casa a Prima Vista, Corrado Sassu e Blasco Pulieri, e le conduttrici di Food Network Valeria Graci e Barbara Foria.

La lista completa: Barbara Foria e Valeria Graci; Corrado Sassu e Blasco Pulieri; Enzo Miccio e Paolo Eleuteri; Federico Basso e Sonia Cepollina; Francesco Paolantoni e Arduino Speranza; Giulia Salemi e Fariba Tehrani; Paoletta ed Elisa Maino; Raimondo Todaro e Giovanni Tesse.

Enzo Miccio tornerà presto in onda anche con una nuova edizione di Ma Come Ti Vesti!?, mentre Giulia Salemi arriva da The Cage e gareggia insieme alla madre Fariba Tehrani, già con lei a Pechino Express. L’attore Federico Basso è in coppia con Sonia Cepollina, il comico Francesco Paolantoni con Arduino Speranza (non formerà la coppia con Biagio Izzo), la deejay Paoletta con la creator Elisa Maino e Raimondo Todaro con Giovanni Tesse, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Nella prima edizione del formato Celebrity il trofeo era andato ad Antonino Spadaccino, affiancato da Emma Marrone; nella seconda avevano vinto Tosca D’Aquino con Francesca Piccolo e Jake La Furia con Laura De Luca.

La conduzione e la giuria

Alla conduzione ritroviamo Brenda Lodigiani, che accompagna i concorrenti vip lungo le due serate. A valutare le creazioni in gara ci sono Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI