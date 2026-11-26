La prima serata di mercoledì 25 novembre 2026 va a Una Nessuna Centomila: su Rai1 la serata evento ha raccolto 2.619.000 spettatori e il 19.35% di share in total audience, davanti a Viola come il Mare 3, che su Canale 5 si è fermata a 1.920.000 spettatori e al 12.87%.

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Rai1 davanti a tutti con la serata evento

Il programma più visto della giornata unisce musica e riflessioni. È andato in onda in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con Fiorella Mannoia e Carlo Conti alla guida della serata. Canale 5 ha risposto con la quarta puntata di Viola come il Mare 3, seconda proposta più seguita del prime time, anche se a netta distanza dalla rete ammiraglia.

Le altre reti in prima serata

La seconda rete ha scelto Patù – La Passione delle Idee, programma di approfondimento condotto da Roberto Inciocchi: 241.000 spettatori e l’1.55% di share, con il finale che sale a 148.000 spettatori e al 2.11%. Su Italia1 il film I mercenari 3 ha totalizzato invece 1.056.000 spettatori e il 6.34%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è tornato con Raffaella Griggi alla conduzione e ha raccolto 1.024.000 spettatori, il 6.55% di share, dopo una presentazione vista da 843.000 spettatori (4.09%). Rete4 con È Sempre Cartabianca si è fermata a 556.000 spettatori e al 4.49%, preceduta da una presentazione da 530.000 spettatori (2.63%).

La7 con Una Giornata Particolare è arrivata a 1.263.000 spettatori e al 7.28% di share. Su Tv8 la sfida di Champions League tra Lille e Bayern Monaco è stata seguita da 516.000 spettatori, pari al 2.7%. Sul Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ha raggiunto 618.000 spettatori con il 3.95%, ai quali si sono aggiunti i 338.000 (5.08%) della coda E per Finire, dopo un’anteprima da 571.000 spettatori e il 2.8%. Su RealTime, infine, L’Atelier delle Cerimonie ha raggiunto 279.000 spettatori e l’1.47% di share.

Uomini e Donne e l’access prime time

Guardando al resto della giornata, in daytime spicca il risultato di Uomini e Donne, che nel pomeriggio ha toccato il 25.38% di share in total audience. In access prime time, invece, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha superato di tre punti La Ruota della Fortuna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI