Tony Effe sarà il prossimo ospite di Belve: l’intervista con Francesca Fagnani andrà in onda martedì 1 dicembre, in prima serata su Rai2. Intanto crescono le indiscrezioni su un possibile arrivo in trasmissione di Rocío Muñoz Morales.

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Tony Effe ospite di Belve, con le voci su Rocío Muñoz Morales

Dopo i confronti con Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino, il programma di Rai2 ha scelto il rapper per la puntata di martedì 1 dicembre. Tony Effe si racconterà quindi a Fagnani in un faccia a faccia che arriva in un momento particolare della sua vita.

Sullo sgabello della trasmissione potrebbe però non essere l’unico volto atteso nelle prossime settimane. Si rincorrono le voci su una possibile presenza di Rocío Muñoz Morales: il suo eventuale ingresso resta legato alla parte conclusiva di questa edizione e non è detto che coincida con la puntata di inizio dicembre.

Dalla clinica alla mezza maratona di Milano

L’intervista arriva a pochi giorni da un post che ha spiazzato i fan. Dal suo secondo profilo Instagram, @Tonycocazero, il cantante ha raccontato di aver portato a termine la sua prima mezza maratona a due mesi di distanza da un ricovero in una clinica per dipendenze.

Domenica 22 novembre ha corso la Powerade Milano Half Marathon, oltre 21 chilometri chiusi in 1 ora, 38 minuti e 8 secondi, sotto la pioggia e in compagnia di amici, tra cui Massimo Ambrosini e Ignazio Moser. A settembre aveva spiegato di fumare quattro o cinque spinelli al giorno e di aver cominciato a correre proprio per contrastare il desiderio di fumare. Nel post ha ringraziato la famiglia e gli amici per il sostegno ricevuto.

Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica, oggi ho corso la mia prima mezza maratona

Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna

Nel racconto compare anche l’amore per la figlia Priscilla, avuta con l’influencer Giulia De Lellis.

Gli ascolti del debutto su Rai2

Il nuovo ciclo del programma è cominciato martedì 24 novembre davanti a 1.732.000 spettatori, con il 12,3% di share. Il risultato è vicino a quello della prima puntata autunnale del 2025, che era stata seguita da 1.748.000 telespettatori (12,9%). Guardando soltanto lo share, nelle 15 edizioni della trasmissione nessun altro debutto ha fatto meglio, a parte uno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI