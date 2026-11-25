Sofia Carson sarà la protagonista di The Christmas Game, la nuova commedia romantica natalizia di Netflix ambientata nel mondo del football americano. Taylor John Smith e Charlie Hall completeranno il triangolo amoroso, mentre la regia è affidata a Laura Terruso.

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La trama e il cast

Carson interpreta un’agente sportiva di primo livello, schietta e diretta. Il cliente più importante che ha in scuderia la scarica in pubblico e la sua carriera finisce appesa a un filo. Per rimettersi in piedi deve assicurarsi un nome ancora più pesante, il quarterback della NFL che è stato il suo ex fidanzato, battendo sul tempo la rivale che punta a firmarlo entro il giorno di Natale. Nel triangolo amoroso ci sono Taylor John Smith, già visto in Where the Crawdads Sing, e Charlie Hall.

Per l’attrice è già un terreno conosciuto: le commedie romantiche targate Netflix l’hanno vista protagonista in precedenza di titoli di grande successo sulla piattaforma come My Oxford Year e The Life List.

La prima partnership tra Netflix e la NFL

Il film è la prima opera narrativa realizzata da Netflix in collaborazione con la NFL e con Skydance Sports Entertainment. Dal 2024 il football del giorno di Natale è un appuntamento fisso sulla piattaforma durante le feste e, con questo progetto, quella tradizione arriva anche nel catalogo dei film natalizi, con l’uscita prevista per il 2027.

Regia, sceneggiatura e produzione

Dietro la macchina da presa c’è Laura Terruso, che in passato ha diretto per Netflix la commedia Work It. La sceneggiatura è firmata da Danielle Morrow e Vanessa Marano, autrici in precedenza di due commedie romantiche a tema NFL per Hallmark Channel. Alla produzione ci sono Jesse Sisgold, Jason Reed e Sandino Moya Smith per conto di Skydance Sports Entertainment, mentre Carson e Jessica Matthews sono produttrici esecutive.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI