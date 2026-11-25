Peppe Iodice arriva su Rai2 con un programma tutto suo, Pepperman Show, in onda lunedì 30 novembre in prima serata. In studio ci saranno tre ospiti per interviste in chiave comica, più un collegamento di Stefano De Martino, che ne approfitterà per un annuncio su Sanremo.

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Uno studio patinato, con l’anima della festa di piazza

Lo studio preparato dalla Rai ricorda molto da vicino quello di David Letterman, e il paragone con il conduttore americano si è imposto da solo. Iodice lo prende ridendo:

La differenza tra Letterman e me è praticamente la distanza che c’è tra New York e Napoli. Hanno pensato a un David Letterman italiano, il problema è che l’hanno affidato a me, quindi qualcosa deve essere andato storto.

Il comico partenopeo ammette di non essere abituato a un ambiente così impeccabile: viene dalle luminarie delle feste di piazza e con David condivide forse solo il senso dell’umorismo. Le interviste le farà comunque a modo suo, e il fatto di trovarsi fuori contesto è, a suo dire, la parte più divertente.

Al suo fianco c’è Francesco Mastandrea, che già lo accompagna nel Peppy Night e nel tour teatrale Ho visto Maradona. Stavolta il ruolo ha anche un lato pratico: Iodice sa di avere un italiano precario e una lingua istintiva che resta il napoletano, così toccherà alla spalla chiarire quello che non si capisce, per non lasciare dubbi a chi paga il canone. Lui ci prova, dice, ma se non riesce c’è Mastandrea.

Rispetto al Peppy Night cambia soprattutto la struttura: là c’era la scenografia della festa di piazza, con la spiga, la trippa e il vino paesano, qui c’è uno studio dall’aria americaneggiante. A tenere insieme le due esperienze è l’autore e conduttore stesso, con il suo sguardo sulle cose.

Massimo Ferrero, Rosa Chemical e Morgan, più De Martino in collegamento

Davanti a lui si siederanno Massimo Ferrero, Rosa Chemical e Morgan, «più uno»: in collegamento ci sarà Stefano De Martino, che dirà qualcosa su Sanremo senza aver anticipato nulla, perché la novità la conosce solo lui. Con Ferrero, ex presidente della Sampdoria, non è escluso che scappi qualche battuta sul momento del Napoli: Iodice prepara le domande quasi sul momento insieme ai suoi autori, quindi la decisione arriverà in trasmissione.

Sul contenuto dell’annuncio, per ora, c’è riserbo totale. Il Festival del 2027 segna per De Martino la prima volta nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Non è stato ufficializzato chi gli starà accanto sul palco dell’Ariston, mentre si susseguono le ipotesi su ospiti e superospiti delle cinque serate. Tra le possibilità circolate c’è anche un ruolo ad hoc per Iodice durante la kermesse, ma c’è chi immagina che l’annuncio riguardi un altro tassello dell’organizzazione o dello spettacolo.

Sull’edizione che sta per arrivare, Iodice si sforza di ragionare da spettatore più che da amico di lunga data:

L’appuntamento più importante dell’anno affidato al presentatore più rappresentativo, e poi da direttore artistico a me sembra che fino adesso non abbia sbagliato una mossa.

Il 16 febbraio 2027, giorno in cui il Festival prenderà il via, il comico non ha impegni di lavoro in programma: sarà con la famiglia e forse approfitterà per un weekend fuori.

Dentro il lunedì comico di Rai2

Il Pepperman Show è un tassello di Lunedì Comedy, il ciclo con cui Rai2 prova a rimettere al centro la comicità nella prima serata del lunedì, dopo gli ascolti deludenti di Formidabile!, il programma di Elenoire Casalegno. Il percorso è partito il 17 novembre con Innamorato perso di Enrico Brignano ed è proseguito il 23 con Salotto Paolantoni; dopo Iodice, il 7 dicembre, toccherà a Giovanni Esposito con Benvenuti in casa Esposito.

La scommessa su Iodice nasce anche dal riscontro delle interviste del suo Peppy Night, che lo hanno portato all’attenzione dei vertici Rai, e la registrazione è prevista negli studi del Centro di produzione Rai di Napoli. Il format porta la firma dello stesso comico e dei suoi autori abituali, Burzo e Critelli, con la collaborazione di Mastandrea e De Honestis. Il progetto è nato con l’idea di costruirci una serialità, e non come puntata isolata, sempre che i risultati televisivi lo permettano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI