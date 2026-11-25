Da giovedì 26 novembre la cittadina texana di Maple Brook torna sugli schermi: su Netflix esce la seconda stagione di Nido di vipere, otto episodi tutti disponibili in un colpo solo.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Otto nuovi episodi e un cast che si allarga

Il titolo originale della serie è The Hunting Wives. Nata come adattamento dell’omonimo romanzo di May Cobb, aveva attirato l’attenzione del pubblico raccontando i lati meno nobili della provincia americana. Le pagine del libro sono ormai esaurite, quindi la storia prende strade inedite e riparte da ciò che il finale della prima stagione ha lasciato dietro di sé.

Tra le conferme ci sono Brittany Snow e Malin Åkerman, che interpretano Sophie e Margo, mentre Dermot Mulroney torna nel ruolo di Jed Banks, magnate del petrolio e marito di Margo. La grande novità è John Stamos, nei panni di Chase Brylan, una star del country. Entrano nel cast anche Branton Box (lo sceriffo Jonny), Dale Dickey (Zelda Moffitt, a capo di una banda di motociclisti), Kim Matula (Nadia Kelly), Cam Gigandet (Gentle John Moffitt) e Alex FitzAlan (Lincoln Trout).

Sophie e Margo, un’amicizia ai ferri corti

Il rapporto tra le due protagoniste è logoro: l’intesa che le legava sembra spezzata e ognuna affronta la propria stagione in solitudine. Sophie si sente un’emarginata nella comunità che l’ha respinta, mentre Margo continua a frequentare gli ambienti mondani e resta accanto al marito nella sua campagna per diventare governatore.

Un nuovo omicidio complica il quadro. Indagano la vice Wanda Salazar (Karen Rodriguez) e il vice Walter Flynn (Hunter Emery), mentre la polizia segue piste che portano altrove. In un posto dove le apparenze pesano più della verità, il passato non rimane sepolto a lungo e pericoli imprevisti riportano le due donne sulla stessa strada, loro malgrado.

La terza stagione è già stata annunciata

Netflix ha rinnovato la serie con largo anticipo: la terza stagione è stata confermata il 7 ottobre 2026, prima ancora che i novos episodi debuttassero, anche se per ora non è stata comunicata una data di uscita. Il primo ciclo di puntate, del resto, aveva superato i 20 milioni di visualizzazioni in cinque settimane nella Top 10 globale della piattaforma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI