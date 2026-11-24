Lunedì 23 novembre 2026 la prima serata si gioca tra la fiction di Rai1 e il reality di Canale 5: 177 Giorni – Il rapimento di Farouk arriva a 3.733.000 spettatori con il 22,83% di share, mentre la semifinale del Grande Fratello Vip si ferma a 1.985.000 e al 16,74%.

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La storia di Farouk Kassam stacca il reality

La serie interpretata da Marco Bocci, che ripercorre il sequestro di Farouk Kassam, resta la scelta più seguita della serata e chiude con quasi un milione e settecentomila spettatori di vantaggio sulla seconda rete, oltre sei punti di share in più. Il reality condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in studio, resta invece poco sotto i due milioni nella penultima puntata, quella che assegna l’accesso alla finale.

Il distacco è netto: la fiction risulta il programma più visto della fascia e il reality la insegue a distanza di sicurezza.

Il resto della serata, da La7 a Nove

Il terzo posto va a La7, dove Corrado Augias – Saluto di un maestro totalizza 1.567.000 spettatori e il 9,97% di share. Dietro le tre reti di testa si collocano Rai3 con Lo stato delle cose (1.147.000, 7,57%), Italia 1 con il film Fast & Furious – Hobbs & Shaw (883.000, 5,45%), Tv8 con GialappaShow (693.000, 4,56%) e Rete4 con Quarta repubblica (541.000, 4,11%). In fondo alla classifica ci sono Rai2 con Salotto Paolantoni on air, visto da 460.000 persone (2,75%), e Nove con Little big Italy a 385.000 (2,17%).

Il confronto con la settimana precedente

Il 16 novembre, sette giorni prima, il Grande Fratello Vip aveva raccolto 1.920.000 spettatori con il 16,72% di share: la puntata di lunedì guadagna quindi qualcosa in valori assoluti, mentre la quota di pubblico resta praticamente identica. La fiction, quella stessa sera, viaggiava al 23,8%, circa un punto in più rispetto al risultato di lunedì. Il lieve arretramento non le ha comunque tolto la prima posizione, già sua anche la settimana prima.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI