Ieri sera su Canale 5 il penultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 9 ha raccolto 1.985.000 telespettatori, pari al 16,7% di share. Il dato è in linea con quello delle settimane precedenti e non ha riservato grosse sorprese.

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La semifinale e i suoi protagonisti

In conduzione è tornata Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici: per il terzetto era il penultimo appuntamento stagionale. Nel corso della serata sono usciti di scena Alessandro Varsi e Piera Meloni, mentre Federica Morello ha conquistato il quarto posto da finalista e si è aperto un nuovo televoto. Spazio anche per una telefonata di Giulia Provvedi al fidanzato. Il reality si conferma tra i programmi più commentati sul web.

Il confronto con la fiction di Rai 1 e le altre reti

Ancora una volta la concorrenza più forte è arrivata dall’ammiraglia Rai: gli episodi numero cinque e sei di 177 Giorni, Il Rapimento di Farouk hanno portato davanti al video 3.733.000 spettatori, il 22,8% di share. La miniserie conferma l’esordio della settimana scorsa, quando era partita con 3,8 milioni e il 23,76%.

Sulle altre reti il pubblico si è distribuito senza picchi particolari. Su Rai 2 Salotto Paolantoni On Air si è fermato a 460.000 spettatori (2,8%), su Rai 3 Massimo Giletti ha raccolto 1.147.000 spettatori e il 7,6% con Lo Stato delle Cose, su Rete 4 Quarta Repubblica di Nicola Porro è rimasta a 541.000 (4,1%), mentre su Italia 1 Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha intrattenuto 460.000 spettatori con il 5,5%. Chiude il quadro Tv8, dove GialappaShow ha totalizzato 693.000 spettatori (4,6%), e La7, dove lo speciale di saluto a Corrado Augias, una puntata de La Torre di Babele, ha raggiunto 1.567.000 spettatori e il 10% di share.

Le ventesime puntate delle edizioni passate

Il debutto di questa edizione, con 1,8 milioni di spettatori e il 16,9% di share, è stato il peggiore del format, ma non c’è stato alcun crollo: la media si aggira intorno a 1,8 milioni e al 16,3% di share.

La semifinale della scorsa stagione, con Ilary Blasi di nuovo al timone, si era fermata a 2,05 milioni di spettatori e al 17,63% di share, ma era la diciassettesima puntata di quel percorso. La stagione si è poi chiusa il 19 maggio con 1,96 milioni di spettatori e il 16,93% di share. Il dato della finale, di solito più alto di quello delle altre serate, dovrebbe alzare sensibilmente la media di questa edizione.

Se si guarda alle ventesime puntate delle annate precedenti, le distanze restano ampie. L’8 aprile 2020 la quarta edizione aveva davanti al video 4.544.000 spettatori, con il 23,17% di share; il 20 novembre 2020 la quinta si fermava a 3.566.000 e al 19,70%; il 19 novembre 2021 la sesta toccava 2.717.000 spettatori con il 17,70%; il 5 dicembre 2022 la settima arrivava a 2.892.000 spettatori e al 22,92% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI