Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale di Il Ministero dell’Amore, la commedia scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, gli autori di Boris, con protagonisti Pif e Alessandra Mastronardi. L’appuntamento sulla piattaforma è per il 18 dicembre.

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Il trailer e l’arrivo su Prime Video

Il conto alla rovescia è cominciato: dal 18 dicembre la pellicola sarà visibile in esclusiva su Prime Video, in Italia come nel resto del mondo. È un Prime Original italiano, coprodotto da Amazon MGM Studios e da Ideacinema, la società della famiglia Saraceni (Claudio, Federico e Jacopo). Il progetto era stato annunciato nell’estate del 2025 durante Prime Video Presents Italia, mentre l’anteprima mondiale si è tenuta alla Festa del Cinema di Roma il 16 ottobre 2026, all’interno della sezione Grand Public.

La crisi di coppia di Aldo e il cast corale

Pif interpreta Aldo, un affermato giornalista parlamentare che vive nel mondo frenetico della politica romana. Mentre segue le crisi del Paese, è la sua vita interiore a trovarsi in emergenza senza che lui se ne renda conto: dentro di sé ospita una sorta di governo dell’anima, un bizzarro consiglio dei ministri che amministra i sentimenti a colpi di decreti e leggi emotive. Quando il rapporto con Claudia (Alessandra Mastronardi) comincia a scricchiolare, il “governo Aldo” va incontro a un vero collasso istituzionale e il protagonista si ritrova faccia a faccia con conflitti interiori, emozioni represse e dilemmi affettivi.

Attorno a lui c’è un cast ampio, che riunisce volti noti della serie di culto e non solo: Corrado Guzzanti, Angela Finocchiaro, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Massimo De Lorenzo, Ninni Bruschetta, Leonardo Lidi e Thomas Trabacchi, insieme a Dharma Mangia Woods, Federico Cesari, Cristina Pellegrino, Giampiero Judica e Andrea Pennacchi. Il film dura 106 minuti.

Dalla pièce teatrale al grande schermo

La storia nasce per il teatro: il soggetto arriva dalla pièce Stare meglio oggi, scritta da Ciarrapico nel 2013. I due registi, del resto, hanno alle spalle un percorso comune con il compianto Mattia Torre, con cui hanno firmato Boris, e sono anche gli autori di Ogni maledetto Natale. Da questo background deriva l’attesa che circonda il film.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI