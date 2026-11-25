La magia di Hogwarts sta per tornare, questa volta direttamente a casa degli spettatori. HBO ha fissato al 25 dicembre 2026 il debutto di Harry Potter e la Pietra Filosofale, la serie che porta sul piccolo schermo i romanzi di J.K. Rowling. Dall’arrivo in sala del primo film sono passati venticinque anni, e la saga cinematografica che ne è seguita ha incassato 7,7 miliardi di dollari in tutto il mondo.

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Un debutto sotto l’albero

La première è fissata per venerdì 25 dicembre, cioè tra un mese esatto. Negli Stati Uniti la serie sarà disponibile su HBO e su HBO Max, mentre nel Regno Unito e in Irlanda passerà su HBO Max. La prima stagione conta otto episodi, ma non è stato chiarito quanti arriveranno già il giorno del lancio.

Stando alle indicazioni circolate, dopo l’esordio gli episodi dovrebbero uscire di domenica, con il gran finale intorno a San Valentino. Si tratta però di una stima: al momento l’unica data certa resta quella natalizia. La serie, peraltro, era stata annunciata come un progetto non prima del 2027, quindi l’arrivo sotto l’albero avviene con un anticipo considerevole.

L’attesa si era già misurata in primavera, quando il 25 marzo è comparso un primo teaser molto vicino all’atmosfera del film originale. Il trailer completo ha poi superato quota 277 milioni di visualizzazioni sulle varie piattaforme nelle prime 48 ore, risultando il più visto nella storia di HBO.

Dietro la macchina c’è Francesca Gardiner nel ruolo di showrunner, con un passato da produttrice consulente su Succession e da co-produttrice esecutiva di Killing Eve. Alla regia di diversi episodi della prima stagione c’è Mark Mylod, che ha lavorato tra l’altro a Game of Thrones e The Last of Us. La produzione ha già messo in cantiere una seconda stagione, La Camera dei Segreti.

Il nuovo trio e il resto del cast

I tre protagonisti avranno i volti di Dominic McLaughlin nei panni di Harry, Alastair Stout in quelli di Ron e Arabella Stanton in quelli di Hermione. Intorno a loro è stato costruito un cast di volti noti del cinema e della televisione britannici.

Paapa Essiedu vestirà i panni del professor Piton, Janet McTeer quelli della professoressa McGranitt, mentre Nick Frost sarà Rubeus Hagrid. John Lithgow interpreterà il preside Silente e Rory Wilmot sarà Neville Longbottom, insieme a molti altri nomi ancora da svelare nel dettaglio.

Le polemiche attorno all’autrice

Il ritorno del mondo magico arriva mentre attorno a J.K. Rowling le polemiche non si sono mai spente, e una parte del cast ha scelto di prendere pubblicamente le distanze dalle sue posizioni. È il caso di Paapa Essiedu, che ha detto di credere profondamente in alcuni principi:

«In my bones, that trans people, queer people, people of all creeds and color have got the right to be treated with respect and dignity and safety at all times.»

Anche Daniel Radcliffe, che ha interpretato Harry sul grande schermo, sostiene da tempo il Trevor Project e ha criticato apertamente le posizioni dell’autrice sulle persone trans.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI