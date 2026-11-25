Il nuovo film di David Fincher con Brad Pitt, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, è uscito nelle sale, ma chi vuole vederlo a casa deve segnarsi il 23 dicembre: quel giorno arriverà su Netflix in tutto il mondo.

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Due settimane in Imax prima dell’arrivo in streaming

Dopo il debutto di mercoledì 25 novembre, la pellicola resta in sala per una finestra breve: due settimane di programmazione esclusiva in Imax, che portano il totale fra cinema e piattaforma a 27 giorni. Non tutte le insegne statunitensi hanno aderito, e Regal e Cinemark hanno scelto di non proiettarlo. Il titolo è il passo più recente della strategia con cui Netflix, dopo anni spesi soprattutto a costruire il proprio catalogo, si avvicina alla distribuzione teatrale. Nelle ultime settimane la società ha riservato finestre in sala più lunghe al candidato agli Oscar in lingua spagnola La Bola Negra e al dramma sulla Seconda guerra mondiale The Mosquito Bowl, comunicando pubblicamente anche gli incassi. Ormai l’obiettivo va oltre i requisiti di ammissione agli Academy Awards: i risultati al botteghino saranno resi noti per sei film in arrivo, tra cui lo stesso Cliff Booth e Narnia: The Magician’s Nephew di Greta Gerwig, che il prossimo anno avrà una vera uscita globale nelle sale grazie alla partnership con Sony.

Brad Pitt torna nei panni che gli sono valsi l’Oscar

Nel film l’attore riprende il ruolo di Cliff Booth, la parte che nel 2019 gli è valsa la statuetta come miglior attore non protagonista, mentre Quentin Tarantino stavolta si limita a firmare la sceneggiatura. Il progetto nasce come seguito di C’era una volta a Hollywood, il nono lungometraggio del regista, costato circa 97 milioni di dollari e capace di superare i 400 milioni di incasso nel mondo. Accanto a Pitt recitano Scott Caan, Carla Gugino, Elizabeth Debicki e Yahya Abdul-Mateen II. Per Fincher è il primo film in sala dai tempi di Gone Girl, che nel 2014 aveva superato i 370 milioni di dollari a livello globale. Con Netflix il regista ha un rapporto di lunga durata, da Mank a The Killer, passando per le serie House of Cards e Mindhunter.

Un copione da 230 pagine e le prime reazioni

Netflix ha acquistato la sceneggiatura del seguito nel 2025, affidando poi la regia a Fincher. Il copione originale firmato da Tarantino contava 230 pagine e, come ha raccontato il regista, il progetto è stato a un passo dal diventare una serie televisiva; alla fine ne sono state tagliate 60. Quanto alle recensioni, l’embargo per i giudizi completi scadeva il 19 novembre, ma dopo la première di Los Angeles la piattaforma aveva concesso la pubblicazione di alcune brevi reazioni sui social.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI