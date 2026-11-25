Aquamarine torna a galla, vent’anni dopo. Disney+ e Hulu hanno ordinato una serie sequel del film del 2006, e dal cast originale tornano due volti: Emma Roberts e Jake McDorman.

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La trama: una figlia, un mistero e poteri acquatici

La storia è ambientata in una piccola cittadina costiera della Florida, dove si trasferisce l’adolescente Coral (Kenzi Richardson), che comincia a indagare sulla scomparsa della madre. Scopre che la donna era una sirena e che lei stessa ha ereditato strani superpoteri acquatici. Coral, del resto, è la figlia di Aquamarine e di Raymond, ed è stato proprio l’ex bagnino a crescerla da solo, come padre single, mentre lei cercava di capire cosa fosse accaduto alla madre. Insieme a Kenzi Richardson, nel cast ci sono Briella Guiza (Mia), Theodore Dalton (August) e Annika Reese (Paige).

Il ritorno di Claire e Raymond

Il legame con il film del 2006 va oltre la trama. Emma Roberts riprende i panni di Claire, la ragazza che insieme all’amica Hailey (JoJo Levesque) trovava la sirena in piscina, ma come guest star; Jake McDorman, che nel film era il bagnino Raymond, entra invece tra i membri fissi del cast. Poco chiaro il coinvolgimento di Sara Paxton, l’interprete di Aquamarine: al momento non risulta confermato.

Il lungometraggio, diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum su sceneggiatura di John Quaintance e Jessica Bendinger e liberamente tratto dall’omonimo romanzo del 2001 di Alice Hoffman, raccontava di due amiche inseparabili, Claire e Hailey, in procinto di separarsi perché la famiglia di lei si trasferiva in Australia. Poi una tempesta depositava una sirena nella piscina locale: aveva tre giorni di tempo per dimostrare che il vero amore esiste, prima di essere data in sposa a un tritone, e così le due ragazze provavano a combinarla con il palestrato bagnino Raymond. Il film ebbe un discreto successo al botteghino e in seguito diventò un cult in home video e in streaming.

Chi guida il progetto

Alla produzione esecutiva ci sono Rosenbaum, che del film originale aveva curato la regia, e Susan Cartsonis, che lo aveva prodotto, insieme a Melissa Carter, alla stessa Roberts e a McDorman. Il pilot, scritto da Sarah Watson, sarà diretto da Rosenbaum. L’ordine della serie è arrivato cinque mesi dopo quello del pilot, risalente a giugno 2026, e al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI