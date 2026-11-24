Yaga avrà una seconda stagione. Crave, la piattaforma canadese che l’ha lanciata, ha confermato il rinnovo a pochi giorni dalla doppia puntata conclusiva di venerdì 27 novembre, che in Italia arriva su HBO Max.

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Il ritorno di Carrie-Anne Moss

Al momento l’unica presenza certa nel nuovo capitolo è quella di Carrie-Anne Moss, che tornerà nei panni di Katherine Hargrove e continuerà a firmare la serie come produttrice esecutiva. Il ritorno di altri interpreti non è escluso, ma i nomi si conosceranno più avanti. Non sono ancora stati annunciati la data di uscita e la trama, e mancano indicazioni sul calendario delle riprese.

Nella prima stagione l’attrice interpreta un’affascinante docente universitaria attratta dagli uomini più giovani, uno dei sospetti attorno a cui si stringe l’indagine. La vicenda si svolge a Whittock, cittadina costiera dove il detective privato Charlie Rapp (Noah Reid) cerca di fare luce sulla scomparsa di Henry Park, giovane erede di una potente famiglia proprietaria di un’azienda ittica. Lo affianca, non senza attriti, la detective locale Carson (Clark Backo), mentre sullo sfondo aleggia la leggenda di Baba Yaga, presenza inquietante e vendicativa. Quello che sembra un semplice caso di scomparsa si trasforma presto in un intreccio di segreti, legami ambigui e magie antiche. Hudson Williams, il volto di Henry Park, nella prima stagione ha in realtà un doppio ruolo, quello dell’erede scomparso e del suo coinquilino Logan Casey: un elemento che rende ancora più incerto un suo eventuale ritorno.

Il successo che ha convinto Crave

Alla base della decisione ci sono i numeri raccolti in giro per il mondo. Sulla piattaforma canadese Yaga ha fatto segnare il miglior risultato del fine settimana del debutto, mentre negli Stati Uniti si è imposta su AMC+ come titolo di maggior successo alla partenza. È arrivata prima anche su Lionsgate Play in India, su Binge e Foxtel in Australia e su Neon in Nuova Zelanda; in Italia resta nella Top 10 degli show più visti, al quarto posto.

Il rinnovo è stato commentato dal vicepresidente dei contenuti di Bell Media, Justin Stockman:

“L’incredibile riscontro ottenuto da Yaga ci ha lasciato sbalorditi. Congratulazioni a Kat Sandler e ai nostri partner di produzione, Blink49 Studios e Front Street Pictures. Insieme abbiamo creato una serie canadese audace e coraggiosa, nella quale crediamo fermamente. Non vediamo l’ora di scoprire dove ci porterà la seconda stagione”.

Soddisfazione anche da Pancho Mansfield, presidente di global scripted di Blink49 Studios, che si è detto orgoglioso di aver sostenuto la visione di Sandler.

Dalla scena allo streaming

Prima di diventare una serie, Yaga era un’opera teatrale firmata da Kat Sandler, che della trasposizione è anche autrice, showrunner e produttrice esecutiva. Con lei sono produttori esecutivi Mackenzie Donaldson, Andrew Miller e la stessa Carrie-Anne Moss, mentre Charles Cooper è il produttore. La sigla è una cover di “Season of the Witch” di Donovan, registrata per l’occasione da Alanis Morissette. Esiste anche un podcast ufficiale condotto da Carley Thorne, con approfondimenti, teorie e materiali esclusivi dal dietro le quinte.

La prima stagione è approdata in streaming il 23 ottobre e viaggia su più piattaforme: in Europa si vede su HBO Max, mentre nel Regno Unito e in Irlanda passa da Sky e NOW.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI