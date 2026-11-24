La sesta stagione di Only Murders in the Building porta per la prima volta la serie fuori da New York, a Londra, dove ieri sera, lunedì 23 novembre, il cast l’ha presentata all’Odeon Luxe di Leicester Square. Il debutto è fissato per l’8 dicembre su Hulu, e a livello internazionale su Disney+.

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La settima stagione tornerà a New York

Se arriverà il rinnovo, Charles, Oliver e Mabel torneranno a casa. Lo ha spiegato John Hoffman, co-creatore della serie insieme a Steve Martin, parlando con la stampa sul red carpet londinese: l’obiettivo è riportare la serie nella Grande Mela dopo la parentesi inglese, e la speranza è che il via libera arrivi presto.

“I love New York like nobody else, and the show is so steeped in New York. So, going back to New York is going to be a thrill for Season 7. I do hope that might happen. And then, beyond that, we’ve learned a lesson from London, which is that the show can travel, and it really excites everybody to imagine where it might be able to go next.”

Anche Martin ha detto di essere disponibile a girare in altre città, ma con una priorità ben definita.

“We’re always open to it [filming in new cities] but right now, our goal is to head back to New York City”

Martin Short, accanto a lui, ha fatto sapere di essere d’accordo. Il ritorno a New York riguarda anche la scrittura: dopo sei stagioni a Los Angeles, la writers’ room si è spostata nella città in cui è ambientata la storia, una scelta resa necessaria dalla complessità logistica delle riprese londinesi. Perché la settima stagione sia pronta nel 2027, o all’inizio del 2028, scrittura e riprese dovranno sovrapporsi, e al momento un rinnovo ufficiale non è ancora stato annunciato.

Il caso di Londra e il cast allargato

La sesta stagione, intitolata Only Murders in London, è stata annunciata nell’ottobre 2025, lo stesso giorno del finale della quinta, e ribalta la geografia della serie. I tre podcaster interpretati da Martin, Short e Selena Gomez hanno appena chiuso un caso quando la prossima vittima bussa alla loro porta: è Cinda Canning, il personaggio di Tina Fey, che li convoca nella capitale britannica perché scoprano chi l’ha uccisa. Tra una collezione di nuovi personaggi eccentricamente inglesi, il trio deve capire se può seguire le orme della donna che con il suo podcast ha dato il via a tutto, senza però chiudere la propria storia allo stesso modo.

Gomez non ha potuto partecipare alla serata per un conflitto di agenda. Sul tappeto rosso c’erano invece i nuovi ingressi Nicola Coughlan, Simone Ashley, David Tennant, Martin Freeman, Jodie Whittaker e Sean Teale. Il cast della stagione comprende anche Olivia Colman, Meryl Streep, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Richard Ayoade, Jennifer Saunders, Rhea Norwood, Matthew Beard, Sharon Horgan, Richard E. Grant, Geri Halliwell-Horner, Lesley Nichols e Jane Horrocks.

La serata alla Leicester Square

All’evento c’erano volti storici e arrivi recenti. Coughlan e Ashley si sono ritrovate sul red carpet londinese dopo le rispettive esperienze nella saga di Bridgerton: la prima ha indossato un capo Gucci, la seconda una creazione di Richard Quinn. Tra gli ospiti presenti anche Laura Whitmore, Anjana Vasan, Simon Callow, Joe Anderson, Tallia Storm e Stevie Ruffs.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI