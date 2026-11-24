Netflix ha fissato la data di uscita di Fight for ’84, il dramma sportivo con protagonista Jamie Foxx diretto da Andrés Baiz: il film sarà disponibile in tutto il mondo sulla piattaforma il 19 febbraio 2027.

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La squadra da ricostruire dopo la tragedia

La storia comincia con un disastro aereo del 1980: la squadra olimpica statunitense di pugilato morì in volo mentre era diretta a Varsavia per un evento. Sul velivolo della LOT Polish Airlines persero la vita quattordici pugili e otto membri dello staff tecnico. Da lì parte la rinascita del gruppo, affidata a un nuovo allenatore interpretato da Foxx, che deve ricostruire tutto da zero e portare gli atleti sul gradino più alto alle Olimpiadi del 1984.

Il personaggio di Foxx si chiama Roosevelt Sanders e deve reclutare e preparare i pugili fino all’oro olimpico. Con lui lavorano il capo allenatore del Team USA Pat Nappi, a cui dà il volto Shea Whigham, e l’assistente Renny, interpretato da Dan Perrault. Sanders affronta difficoltà personali e i problemi di una squadra ancora tutta da costruire. Il percorso si chiude con il bottino più ricco mai conquistato nel pugilato a cinque cerchi: nove ori per gli Stati Uniti nel 1984. Nappi, che aveva già guidato la formazione nel 1976 e nel 1980, torna quindi sulla panchina anche in quell’edizione.

Un cast ampio e l’esordio in inglese di Baiz

Alla regia c’è Andrés Baiz, regista colombiano noto per la miniserie Griselda, per diversi episodi di Narcos e Narcos: Mexico e per la regia di episodi di The Sandman. Per lui Fight for ’84 è il primo lungometraggio in lingua inglese. Le riprese si sono svolte in New Jersey.

Accanto a Foxx recita un gruppo numeroso. Algee Smith interpreta Pernell Whitaker, Jamir Cope è Mark Breland, Xavier Mills veste i panni di Robert Shannon, Al-Shabazz Jabateh quelli di Tyrell Biggs, Tre McBride è Evander Holyfield e Malachi Beasley è Henry Tillman. Il cast comprende poi Will Chase, Mitchell Edwards, Adrian Martinez, Javier Bolaños, Robert Barbour, Amanda Warren e Adeola Role, oltre ai già citati Whigham e Perrault.

La sceneggiatura è firmata da Andrea Berloff e John Gatins, entrambi candidati all’Oscar, insieme ad Andy Weiss. Per conto di Netflix producono Eric Newman per Grand Electric, Bryan Unkeless per Night Owl, lo stesso Foxx e Michael W. Abbott per A Move Films Production. Tra i produttori esecutivi figurano Weiss per A WeBros Entertainment, Henry Tillman e Datari Turner. Insieme all’annuncio è stata diffusa una prima immagine del film.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI