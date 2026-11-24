Tennant va oltre la comparsata: David Tennant entra nel cast fisso della terza stagione di The Four Seasons, la comedy Netflix firmata da Tina Fey. L’attore scozzese vestirà i panni di Gianpiero, il personaggio apparso in chiusura della seconda stagione, e le riprese della nuova tornata di episodi sono già in corso.

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Un ingresso nel cast fisso

Quella di Tennant, del resto, era stata più di una semplice apparizione. Il suo ritorno sul finale della seconda stagione, più che un rimando al fidanzato immaginario che Anne si era inventata mesi prima, preparava qualcosa di più consistente: nel nuovo capitolo l’attore è un series regular, la prima aggiunta stabile al cast della serie. Con lui tornano Tina Fey, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani, Erika Henningsen e Colman Domingo, e i protagonisti fissi risalgono così a sette, la quota della prima stagione, prima che Steve Carell uscisse di scena con la morte del suo personaggio.

Chi è Gianpiero

Il nome scelto per il nuovo arrivato somiglia parecchio a quello del fidanzato inventato con cui Anne aveva cercato di ingelosire Mark Brett, la fiamma estiva interpretata da Steven Pasquale. Il personaggio viene presentato come il vicino di casa italiano di Anne, quello che le ritirava i pacchi e che per un equivoco aveva infilato i suoi pantaloni, ed è posizionato come possibile interesse amoroso della ex moglie di Nick, il ruolo che fu di Carell. L’Italia, quindi, potrebbe non restare un episodio isolato: Gianpiero si unisce al gruppo nei loro viaggi annuali. I creativi della serie lo hanno raccontato con queste parole:

David Tennant returns to The Four Seasons as his character from the end of Season 2: Gianpiero, a Scottish-Italian ex-pat (don’t overthink it). He joins the group and, as you can imagine, he’s the perfect traveling companion and addition to our ensemble.

Otto episodi, quattro stagioni

La serie, ideata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield a partire dal film del 1981 di Alan Alda, si articola in stagioni da otto episodi, divisi in quattro archi da due puntate ciascuno. Ogni arco corrisponde a una stagione dell’anno, primavera, estate, autunno e inverno, e segue il ritrovarsi di un gruppo di amici di lunga data in occasione di una vacanza o di una ricorrenza. Fey, Fisher e Wigfield sono anche produttrici esecutive e co-showrunner, affiancate da David Miner, Eric Gurian e Jeff Richmond; Alda, comparso in entrambe le stagioni, produce con Marissa Bregman. Lo studio è Universal Television, parte di Universal Studio Group.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI