Jensen Ackles torna nei panni di Russell Shaw nella quarta stagione di Tracker, e a confermarlo è Justin Hartley, che nella serie interpreta suo fratello Colter. In Italia il debutto su Disney+ è ormai questione di giorni.

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Il ritorno di Jensen Ackles

Hartley ha dato l’annuncio durante Televerse 26, il festival televisivo organizzato a Los Angeles dalla Television Academy. Ha spiegato che l’attore sarebbe rientrato sul set appena una settimana più tardi, e il video dell’incontro, condiviso da una persona presente in sala, è poi circolato online. Il ritorno di Russell, però, sarà più di una semplice apparizione: il maggiore dei fratelli Shaw si ritroverà nei guai e avrà bisogno dell’aiuto di Colter.

Sulla trama lo stesso Hartley ha aggiunto un dettaglio:

«Quando lo ritroviamo in questa stagione… ha bisogno di un favore da Colter e delle sue abilità».

Negli Stati Uniti l’attesa è già finita: Russell compare nel quinto episodio, Need to Know, trasmesso domenica 1 novembre. In quella puntata Colter indaga sul rapimento della moglie e della figlia di un appaltatore militare e scopre che il fratello segue una pista collegata alla stessa vicenda. Per ora la CBS ha confermato solo quell’apparizione, quindi non è chiaro se Russell tornerà in altri episodi.

Da dove riparte la storia

I nuovi episodi si collegano a quanto accaduto alla fine della terza stagione. I due fratelli avevano indagato sul passato del padre Ashton e avevano scoperto il suo coinvolgimento in un progetto segreto finanziato dalla DARPA, che prevedeva esperimenti su bambini dotati. Mentre Colter cercava di mettere in salvo Danny e Lola, Russell si era messo sulle tracce di McIntyre, l’uomo che aveva gestito il programma, e dal confronto era emersa una verità scomoda sul genitore: anche Ashton aveva fatto qualcosa a Colter, quando era ancora piccolo.

Per risparmiare al fratello quella scoperta, Russell ha scelto il silenzio e ha stretto un patto con McIntyre: avrebbe risolto un problema per lui in cambio della sicurezza di entrambi. Prima di sparire ha però chiamato Reenie (il personaggio affidato a Fiona Rene) e le ha chiesto di vegliare su Colter senza rivelargli nulla. Il suo allontanamento, quindi, era un addio solo in apparenza: nella nuova stagione i due tornano a collaborare per sbrogliare la situazione in cui Russell si è cacciato insieme a un suo amico.

Il debutto in Italia e il nuovo set

Negli Stati Uniti la quarta stagione è in onda dal 4 ottobre 2026 su CBS, e gli episodi si possono recuperare anche su Paramount+. In Italia si vede in streaming su Disney+ da mercoledì 25 novembre 2026. Quanti episodi conterà la stagione, invece, non è stato reso noto in modo ufficiale.

La quarta stagione porta con sé anche un cambiamento produttivo: dopo tre anni di riprese a Vancouver, Tracker si è spostata a Los Angeles grazie a un credito d’imposta da 48 milioni di dollari concesso dalla California Film Commission, il più alto mai riconosciuto a una serie che cambia sede. La cifra poggia su 129 milioni di dollari di spesa qualificata e accompagna 176 giorni di lavorazione in California, con una troupe di 250 persone e 275 tra interpreti e guest star. Hartley si è detto fiero di ciò che la serie ha costruito a Vancouver e contento di poter continuare a raccontare le stesse storie in luoghi nuovi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI