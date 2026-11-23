Netflix pubblica The Trust il 26 dicembre, giorno di Boxing Day. Il documentario festeggia i cinquant’anni del King’s Trust e mette faccia a faccia due protagonisti d’eccezione, Idris Elba e Re Carlo III.

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La spinta che ha lanciato Elba

Prima di diventare una star di Hollywood, l’attore era un ragazzo cresciuto nell’East London, a Hackney, con una carriera ancora tutta da costruire. A diciotto anni ricevette un contributo dal Prince’s Trust, il nome con cui l’organizzazione era conosciuta allora. Quel contributo gli permise di entrare nel National Youth Music Theatre e di muovere i primi passi concreti verso la recitazione. Nel documentario Elba riconosce che è stato proprio il Re, con quella spinta, ad aiutarlo a plasmare il percorso che lo ha portato al successo.

A spiegare il senso dell’operazione è lui stesso:

“Around the world, millions are still waiting for that one door to open. This documentary is about shining a light on what’s possible when it does — and why the work of The King’s Trust remains so important.”

Cinquant’anni di giovani e un’amicizia

Il Trust fu fondato nel 1976 da Carlo, all’epoca ancora Principe di Galles, con il nome di Prince’s Trust. Da allora l’organizzazione ha accompagnato oltre 1,5 milioni di ragazzi in giro per il mondo, aiutandoli a costruire la sicurezza e le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Le attività spaziano dall’istruzione all’occupazione fino all’imprenditorialità, e vanno oltre i confini britannici: i programmi sono attivi nel Regno Unito e in più di venti Paesi. Accanto ai ricordi dell’attore, il film segue anche tre giovani che oggi provano a realizzare le proprie ambizioni con il sostegno del Trust.

Il legame tra i due uomini attraversa tutto il racconto, che comprende anche momenti privati. Nel trailer si vede il Re nominare cavaliere Elba e poi incontrare la madre dell’attore, presentato con poche parole: “Mum, I brought the King to come and see you”. Carlo le dice che avere suo figlio accanto è una grande gioia e si ferma con lei per una foto, dicendosi orgoglioso di lui. Quando Elba osserva che le cose cambiano ma non davvero, il sovrano risponde che è esattamente per questo che il King’s Trust serve, in qualsiasi epoca.

Dietro la macchina da presa

The Trust è prodotto da 22 Summers, la casa di produzione londinese che Elba ha fondato nel 2024 insieme a Diene Petterle e Gina Carter. Clare Bradbury ricopre il ruolo di showrunner, Ashley Francis-Roy firma la regia, mentre Petterle, Eva Omaghomi e Jonathan Smith sono produttori esecutivi. Le riprese si sono protratte per un anno intero, il tempo necessario a restituire il ritratto intimo di un rapporto e di un impegno condiviso.

L’uscita globale è fissata per il 26 dicembre, il giorno dopo il tradizionale discorso natalizio del Re. Per il debutto sono arrivati un trailer completo, un poster e quattordici nuove immagini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI