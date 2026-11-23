Apple TV+ ha completato il cast di Disavowed, il thriller con protagonista James Marsden: in ruoli ricorrenti arrivano Julia Jones, Leila Farzad, Michael Landes e Pip Torrens. I dettagli sui loro personaggi restano per ora sotto chiave.

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Quattro innesti in un cast già ricco

I quattro nomi appena annunciati vanno ad aggiungersi a quelli già confermati in precedenza: Norman Reedus, Sylvia Hoeks, Bokeem Woodbine, Noma Dumezweni, Sebastian Koch, Daniel Zovatto, Mia Tharia e Sonita Henry. A guidare il progetto, sia come interprete sia come produttore esecutivo, è James Marsden. La serie nasce da un’idea originale di Art Marcum e Matt Holloway, tra gli executive producer insieme a Tom Spezialy, Michelle MacLaren, Rebecca Hobbs e allo stesso Marsden.

La produzione è di Apple Studios e Blue Marble Pictures, la società che ha firmato anche la serie Pachinko, con Theresa Kang e Caroline Garity come executive producer. I primi due episodi sono diretti da Michelle MacLaren, già dietro la macchina da presa di The Morning Show e Breaking Bad, che è anche tra i produttori esecutivi accanto a Rebecca Hobbs nell’ambito dell’accordo complessivo con Apple TV.

Brad Griffin, la CIA e una taglia da 15 milioni

La storia segue Brad Griffin, leggendario case officer della CIA interpretato dallo stesso Marsden. Brad viene licenziato di punto in bianco mentre è in corso una caccia globale a un assassino sfuggente, responsabile dell’uccisione di un suo collega. Caduto in disgrazia e messo ai margini del mondo dell’intelligence, manda all’aria ogni regola e decide di inseguire la taglia federale da 15 milioni di dollari messa sulla testa del killer.

Chi sono i quattro nuovi arrivati

Julia Jones è nota soprattutto per il ruolo di Angela Bishop in Dexter: New Blood e si è vista di recente accanto a Ethan Hawke e Russell Crowe in The Weight, dramma ambientato negli anni della Grande Depressione. Nel suo curriculum figurano anche Wind River, The Mandalorian, Rutherford Falls, Cold Pursuit, Westworld e la saga di Twilight.

Leila Farzad, candidata ai BAFTA, si è fatta conoscere con I Hate Suzie di Lucy Prebble e ha preso parte a Black Mirror. Al cinema l’avete vista in Bridget Jones: Mad About the Boy, mentre prossimamente sarà nella serie thriller di Channel 4 Army of Shadows.

Michael Landes arriva da Fightland di Starz e dalla miniserie Lockerbie, dove recita al fianco di Colin Firth; tra i suoi lavori precedenti ci sono Cruel Summer e The Offer. Pip Torrens è tra i protagonisti del nuovo legal drama War, coprodotto da Sky e HBO, e ha appena preso parte a Digger di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise. Presto lo vedremo in Wife and Dog di Guy Ritchie, accanto ad Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch e Rosamund Pike, e in The Mercenary: An Extraction Series su Netflix.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI