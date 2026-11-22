La quarta e ultima stagione di House of the Dragon ha una finestra di uscita: il 2028. Le riprese cominceranno nel corso del 2027, circa un anno dopo il rinnovo con cui HBO ha deciso di chiudere la saga dei Targaryen.

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Riprese al via nel 2027, ultimi episodi nel 2028

Tra il rinnovo e la messa in onda passerà parecchio tempo, e la ragione sta nelle dimensioni della lavorazione: tra set e post-produzione serve circa un anno. Il co-ideatore Ryan Condal racconta che la preparazione comincia in autunno e che la pre-produzione occupa gli ultimi mesi del 2026. La produzione vera e propria dovrebbe partire all’inizio del 2027, con la stagione che internamente viene chiamata Last Dance. In Italia la serie si segue su Sky e NOW, dove arriverà anche quest’ultima tranche di episodi.

La serie ha debuttato nel 2022 ed è tornata nel 2024 con la seconda stagione e quest’anno con la terza, che ha raccolto il miglior riscontro di critica dell’intero percorso: 91% su Rotten Tomatoes e bollino “Certified Fresh”. Nel cast tornano Emma D’Arcy, Matt Smith e Olivia Cooke. Il verdetto della piattaforma recita:

The fate of Westeros comes to a head in a reinvigorated and riveting third season of House of the Dragon, complete with wicked new characters and more thrilling battles, crafting a punchy prequel that matches the expectations of its predecessor.

Gli altri progetti dell’universo di Martin

Con la chiusura di House of the Dragon Westeros resta comunque sullo schermo. La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è attesa per la prima metà del 2027, come ha indicato l’amministratore delegato di HBO Max Casey Bloys. Per這個 titolo i tempi potrebbero essere più rapidi rispetto agli standard della saga, complice una struttura più leggera: meno effetti speciali da blockbuster e sei episodi da mezz’ora. La prima stagione si è chiusa a febbraio 2026, quindi una finestra come giugno 2027 resterebbe a circa un anno e mezzo di distanza.

Sempre in cantiere c’è Game of Thrones: Aegon’s Conquest, un film per il grande schermo previsto per il 2029. HBO, ora sotto il cappello Skydance, continua a investire nell’universo nato dai romanzi di George R.R. Martin, dove le produzioni restano molto costose: l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, arrivata nel 2019 due anni dopo la settima con appena sei episodi, sarebbe costata quasi 100 milioni di dollari.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI