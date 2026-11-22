L’ottava puntata di Ballando con le Stelle è andata in onda sabato 21 novembre su Rai1, in diretta e con Milly Carlucci alla conduzione. Al termine del televoto hanno vinto Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi hanno dovuto lasciare la competizione.

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Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincono l’ottava puntata

La coppia ha ottenuto il successo con un moderno danzato su 100 Messaggi, che ha messo d’accordo tutta la giuria e ha fruttato il punteggio pieno, 50 punti. A questi si sono aggiunti i 20 del tesoretto del cuore di Rossella Erra, per un totale di 70. Il verdetto nasce dalla somma tra i voti dei giurati e quelli del pubblico, che pesa per metà del risultato e si esprime attraverso i social e RaiPlay.

Dietro di loro si sono piazzati Monica Guerritore e Luca Urso, a 68 punti: 48 per il quickstep e 20 di bonus guadagnati nella puntata precedente. Prima di scendere in pista l’attrice ha ripercorso il periodo complicato seguito alla separazione da Gabriele Lavia, e i giudici le hanno riservato una standing ovation ideale per talento e interpretazione.

Simona Ventura ha assegnato i suoi tesoretti a Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Francesca Fialdini ad Anna Safroncik e Leonardo Lini, mentre quello del cuore di Rossella Erra è andato proprio ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Ecco la classifica completa dopo le assegnazioni:

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, 70 punti Monica Guerritore e Luca Urso, 68 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini, 67 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca, 64 punti Alessandro Matri e Giada Lini, 49 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, 48 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti, 47 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, 39 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, 38 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia, 35 punti

Le esibizioni della serata e il ritorno di Paolo Belli

Alessandro Matri e Giada Lini hanno stupito con un quickstep su You Can’t Hurry Love, e i 49 punti ottenuti li hanno confermati tra le sorprese di questa edizione. Poco sotto, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno preso 48 punti con un paso doble premiato dalla standing ovation, anche se la serata è stata segnata dalla polemica tra il maestro e Guillermo Mariotto sul voto assegnato alla coppia.

Andy Díaz e Gioia Giovanatti si sono fermati a 47 punti: il loro jive su Tutti frutti ha conquistato un’altra standing ovation e li ha confermati tra i possibili finalisti. Lo stesso punteggio è andato ad Anna Safroncik e Leonardo Lini, con un tango argentino su Back to Black: una prova ambiziosa, che ha diviso i giudici sull’intensità dell’interpretazione senza però intaccare i voti.

Più staccati Ornella Muti e Pasquale La Rocca, a quota 44 con uno slow fox su I Love You Baby: la bronchite dell’attrice e qualche imprecisione non hanno impedito alla coppia di emozionare il pubblico. Con un valzer su Si muove la città, invece, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi hanno mostrato grandi miglioramenti, conquistando soprattutto Guillermo Mariotto e portando a casa 39 punti.

Le esibizioni si sono chiuse con Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli e i loro 38 punti: la salsa, ricca di prese acrobatiche, non ha convinto del tutto la giuria, che ha sottolineato la scarsità di passi di ballo e la spontaneità delle prime puntate ormai smarrita. La serata si era aperta con Manuela Moreno e Carlo Aloia, in un paso doble su Zitti e buoni: la giornalista ha raccontato la vicenda delle immagini intime false che circolano sui social con il suo nome, poi ha ballato con determinazione e ha chiuso a 35 punti.

Grande emozione, infine, per il ritorno di Paolo Belli nei panni di ballerino per una notte. Il cantautore, visibilmente commosso, si è esibito insieme ad Anastasia Kuzmina e alla compagnia sulle note del suo ultimo brano, Come se non ci fosse un domani, dopo il grave incidente stradale dello scorso luglio: dal pubblico in studio è arrivato un lungo applauso ad accoglierlo.

La puntata è arrivata dopo una settimana di polemiche e ha portato a un avvicendamento nelle postazioni della giuria, con Barbara D’Urso e Alberto Matano che si sono scambiati di posto, al centro del cosiddetto profumo-gate. Tra le novità della serata c’è stata anche la presenza di Simone Di Pasquale nella Sala delle Stelle.

Lo spareggio e l’eliminazione di Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi

Lo spareggio finale ha messo di fronte tre coppie: Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi con un boogie, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli con un paso doble su Grande Amore e Manuela Moreno e Carlo Aloia con una salsa su I Will Survive. Il televoto ha condannato Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: per loro circa il 20% delle preferenze e l’uscita dalla competizione come quinta coppia eliminata.

Sara Di Vaira ha scelto di non spendere la Wild Card per salvarli e di conservarla per le prossime puntate. Alla coppia resta comunque la possibilità di tornare in gara attraverso il ripescaggio, provando a riconquistare un posto allo spareggio della decima puntata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI