Nuove scintille a Ballando con le stelle: l’8 che Guillermo Mariotto ha dato a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice ha riacceso il duello tra il giurato e il ballerino. È successo nella puntata di sabato 21 novembre, l’ottava della stagione.

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Il voto che ha fatto discutere

Il paso doble della coppia aveva convinto quasi tutta la giuria, che ha assegnato quattro 10. Poi è arrivata la paletta numero 8 di Mariotto, accompagnata da una grassa risata che ha fatto saltare i nervi a Pernice. Il giurato ha provato a spiegarsi così:

“Vi ho dato un punto in più dell’altra volta, ma come vi lamentate sempre?”

Poco prima aveva riconosciuto a Noemi Bocchi il merito di essere rimasta se stessa, con un atteggiamento che gli è piaciuto molto più di quello del paso doble. Il voto è rimasto comunque basso, e la spiegazione sta nel paragone con Riccardo Rossi: “Mi ha emozionato più Rossi”. Di coreografie come quella, ha aggiunto, ne ha viste tremila. La stessa Bocchi ha difeso il lavoro del maestro.

L’equilibrio della classifica

Pernice ha provato a far ragionare il giurato sulle conseguenze di quel punteggio. Ha ricordato che a Riccardo Rossi erano arrivati invece dei 10 e che siamo in un momento delicato della gara.

“Tu ci fai caso che facendo così cambi la classifica e rischiamo di essere ultimi stasera?”

Mariotto ha mantenuto la sua posizione e ha rilanciato:

“Voi ci andate dritti alla finale, non ti preoccupare. Il pubblico da casa rovescia la frittata in faccia alla giuria, se c’è un’ingiustizia siete voi i responsabili a farli vincere o perdere”.

Per il ballerino, però, voti come questo non sono più credibili. La coppia ha chiuso comunque la serata con 48 punti, uno dei risultati migliori della puntata.

Le frecciate di Matano e Zazzaroni

Nel mezzo del confronto è intervenuto Alberto Matano. Dalla nuova postazione ha notato che il giurato aspetta i voti degli altri per poi assegnarne di più bassi, ha ricordato che Selvaggia Lucarelli lo aveva avvisato e ha confessato che gli manca Zazzaroni. L’ultima parola è spettata a Ivan Zazzaroni:

“Non puoi spiegare a Mariotto il senso di un voto se non ha senso. Mariotto è così da 20 anni, quindi sorprendersi dei suoi voti è una fatica inutile”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI