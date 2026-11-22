Domenica In torna oggi, domenica 22 novembre, alle 14 su Rai 1. Mara Venier conduce la puntata con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in un pomeriggio che mescola racconti personali, novità televisive e storie di attualità.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Monica Guerritore e Serena Rossi, dal palco alla fiction

La serie degli ospiti si apre con Monica Guerritore, oggi in gara a Ballando con le stelle: in una conversazione a tu per tu con la conduttrice ripercorrerà la propria carriera e la vita privata, tra teatro, cinema e televisione. Subito dopo è in studio Serena Rossi, per presentare La famiglia Panini, la serie che la vede protagonista sulla prima rete Rai e che debutta proprio oggi, 22 novembre, per tre puntate.

Francesca Fagnani e il ritorno di Belve

Tra gli ospiti c’è anche Francesca Fagnani, attesa per anticipare i nuovi episodi di Belve, in onda su Rai 2 da martedì 24 novembre in prima serata.

Ballando con le stelle e le storie di attualità

Spazio anche a Ballando con le stelle: davanti alle telecamere sono attesi Aurora Ramazzotti, Andy Diaz, Anna Safroncik, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi, mentre tra gli opinionisti ci saranno Anna Pettinelli, Alba Parietti, Luca Barbareschi e Rossella Erra. Enzo Miccio, al fianco della Venier, proporrà la sua classifica Top5, e ci sarà un’incursione di Vincenzo De Lucia.

Sul fronte dell’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno raccontano la vicenda di Monica Busetto, che ha trascorso quasi 13 anni in carcere prima che la sua innocenza venisse riconosciuta. Con lei ci sono i suoi legali Stefano Busetto e Alessandro Doglioni, il magistrato Annalisa Imparato e Francesco Giorgino, conduttore di XXI secolo. In scaletta anche il Calendario 2027 della Polizia di Stato, presentato dal vicequestore aggiunto Rosaria Schiavo, mentre per Il pranzo della domenica Savino Zaba si collega da Piazza del Popolo a Roma, tra le atmosfere natalizie della capitale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI