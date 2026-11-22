Torna GialappaShow con la sesta puntata della stagione, in onda lunedì 23 novembre alle 21.30 su TV8, in prima visione e in simulcast su Sky, con lo streaming su NOW. Il programma è ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia e diretto da Andrea Fantonelli. Accanto al Mago Forest c’è ancora una co-conduttrice, e gli ospiti sono piuttosto numerosi.

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Giusy Buscemi affianca il Mago Forest

Sul palco con Michele Foresta, il nome anagrafico del Mago Forest, ci sarà Giusy Buscemi. L’attrice ed ex modella prenderà parte a diversi momenti comici della serata e siederà davanti alla telecamera per la consueta intervista del Caffè Letterario. Le toccherà anche un faccia a faccia decisamente improbabile con il Regista Turco di Toni Bonji, che la coinvolge insieme a Valentina Lodovini.

Gli ospiti e la musica della puntata

Oltre a Lodovini, sul palco passa Salvatore Esposito, collegato con il Roberto Saviano interpretato da Gigi, mentre Joe Bastianich si trova davanti il proprio alter ego firmato Ubaldo Pantani. La serata si apre in modo piuttosto bizzarro, con un incontro al citofono tra Ivan, il personaggio di Alessandro Betti, e Daniele Silvestri. Segue la sigla, in cui tutto il cast si cimenta con un omaggio al mondo di Indiana Jones. Poi arriva Jaynital, l’artista irriverente di Max Angioni, accompagnato dal corpo di ballo.

La musica è affidata ai Neri per Caso, impegnati in più esibizioni: la loro versione di Satisfaction dei Rolling Stones, l’accompagnamento a Silvestri e al coro le Mondine su Dolcenera di Fabrizio De André e altri passaggi, tra cui Donne insieme a Francesco Gabbani, interpretato da Ross. In scaletta c’è anche una rilettura sorprendente di Pippero di Elio e Le Storie Tese.

Le parodie e le rubriche di sempre

Tornano anche i personaggi che hanno reso riconoscibile il programma. Giulia Vecchio si divide tra le incursioni di Iva Zanicchi ed Emma Marrone, mentre Brenda Lodigiani veste i panni di Victoria Cabello, pronta a entrare in studio e a mettere alla prova la pazienza del Mago Forest. Max Angioni è di nuovo Lele Adani e Gigi interpreta Stefano De Martino, che si presenta con il camice bianco del dottore.

La serata è scandita dagli sketch e dalle rubriche più amati: Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, questa volta in compagnia di Lillo, Storie Male, il podcast di Maccio Capatonda, Le Iene con Stefano Rapone, l’Avvocato d’Ufficio di Toni Bonji e le improbabili Start Up di Edoardo Ferrario nei panni di Ascanio Maria Lodovichi. Completano il quadro Ultimo Appuntamento, Chi l’ha visto? Retired e Casa Piersilvi, mentre Giovanni Vernia torna al pianoforte nei panni di Terzultimo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI