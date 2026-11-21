Nuova puntata di Quarto Grado, in onda su Rete 4 nella serata di venerdì 20 novembre. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono l’appuntamento di cronaca nera, che parte dal caso di Garlasco e poi passa alla ricina, al femminicidio di Pamela Genini e al caso di Yara Gambirasio.

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Il caso di Garlasco e la posizione di Stasi

Garlasco resta ancora una volta al centro della serata. Se la richiesta di revisione della condanna inflitta ad Alberto Stasi venisse accolta, la sentenza finirebbe per essere rimessa in discussione. Nell’inchiesta parallela sono state ascoltate come persone informate sui fatti due persone: Giuseppe Spoto, ex maresciallo dei Carabinieri, e uno dei tre avvocati che all’epoca assistevano l’indagato. In studio c’erano Angela Taccia e Massimo Lovati, legale ed ex legale di Andrea Sempio.

Nel filone legato alla corruzione, Massimo Lovati è stato convocato in Procura. Stando a quanto filtra, avrebbe commentato così:

«Potrei dire cose che cambieranno i termini del discorso»

A Pavia un ex carabiniere ascoltato come teste ha negato di avere mai fatto parte della cosiddetta squadretta. Secondo Giada Bocellari, invece, la difesa di Sempio non avrà alcun peso nel procedimento di revisione che riguarda Stasi.

Dalla ricina al femminicidio di Pamela Genini

Si è passati poi alle donne avvelenate con la ricina: da Berlino sono arrivati i collegamenti in diretta, mentre in Germania proseguono gli accertamenti tecnici irripetibili su cinque reperti prelevati nell’abitazione di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

Spazio quindi al femminicidio di Pamela Genini. In studio c’era Francesco Dolci, che risulta indagato per la profanazione della tomba della ragazza. Nei suoi confronti è stata archiviata la querela per diffamazione che aveva presentato contro Piergiuseppe Rota, compagno della madre della vittima.

Yara Gambirasio e il parterre di ospiti

La puntata si è chiusa sul caso di Yara Gambirasio, con un confronto tra Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, e il consulente della difesa Marzio Capra. Il programma ha mandato in onda anche un’intervista inedita a Bossetti.

Al dibattito hanno partecipato, tra gli altri, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Francesca Carollo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI