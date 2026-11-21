Francesca Fagnani parla per la prima volta del rapporto incrinato con la Rai e conferma di aver chiesto la rescissione del contratto di esclusiva. Al centro dello scontro c’è la mancata conduzione di Chi l’ha Visto, mentre Belve si prepara a tornare in prima serata.

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La lettera e la rottura con la Rai

Secondo la conduttrice, la frattura nasce da comportamenti che giudica scorretti nei suoi confronti, e lei ha reagito di conseguenza.

«Io mi comporto correttamente. Ci sono stati invece dei comportamenti scorretti nei miei confronti e mi sono mossa di conseguenza»

Ha scelto di non rilasciare commenti perché ritiene che le comunicazioni interne vadano tenute riservate, ed è la linea che segue da sempre: se ci fossero stati problemi di libertà di espressione, o di altro tipo, tali da giustificare una presa di parola pubblica, l’avrebbe fatto. Non è questo il caso.

La lettera ai vertici aziendali è partita in estate, firmata insieme al procuratore e all’avvocato, e non prevedeva alternative.

«Quando abbiamo mandato quella lettera, insieme al mio procuratore, insieme all’avvocato, non ho mai pensato a un piano B»

A trattenerla, spiega, è l’esclusiva che la lega alla Rai e che dice di voler onorare comportandosi con correttezza. Questa precisazione serve anche a spegnere le indiscrezioni su un interessamento di Mediaset, definito più che concreto. Ha inoltre escluso che la sua decisione abbia a che fare con la politica, rivendicando la propria indipendenza dai partiti.

Il nodo di Chi l’ha Visto

Il raffreddamento dei rapporti ha un passaggio preciso, legato alla conduzione di Chi l’ha Visto. Il primo contatto era stato confermato da Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai, che alla fine ha scelto Raffaella Griggi per guidare il programma.

«Quando mi è stato proposto ho detto subito di sì con entusiasmo. Non l’avrei reinventato, ci avrei semplicemente messo la mia personalità. È un programma che funziona benissimo così com’è»

Il format, sottolinea, non avrebbe avuto bisogno di stravolgimenti: c’è una squadra di giornalisti molto bravi, con servizi lunghi che a suo giudizio restano tra i migliori di cronaca. Rispondere sì avrebbe significato mettersi al servizio di un altro tipo di programma, e cancellare Belve non era in questione.

Il ritorno di Belve e la nuova casa di produzione

Intanto Belve è pronta a ripartire con tre puntate in prima serata su Rai 2 da martedì 24 novembre, con Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani tra gli ospiti.

Restano fuori Beppe Grillo e Roberto Vannacci. Nel caso del fondatore del Movimento 5 Stelle la partecipazione era stata concordata, ma la conduttrice non ha accettato le condizioni poste: «Non puoi decidere tu le domande».

Alla Rai riconosce comunque di aver creduto nel programma, nato sul Nove e diventato un successo di prima serata.

Cambia anche la produzione: il testimone passa da Fremantle a Our Films, la società che fa capo a Lorenzo Mieli, il quale di Fremantle è stato amministratore delegato fino al 2024.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI