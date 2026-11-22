Stasera alle 21:30 su Rai 1 va in onda “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, sei episodi in tre serate. Partono i primi due, già disponibili gratis su RaiPlay.

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Una famiglia di dieci persone tra Modena e le figurine

La serie racconta una delle storie imprenditoriali più importanti del Paese e segue una famiglia nella sua dimensione pubblica e privata, mentre l’Italia attraversa trasformazioni enormi. La vicenda va dai primi anni Quaranta fino al 1970. Antonio e Olga Panini lasciano la campagna e si trasferiscono a Modena con otto figli, quattro maschi e quattro femmine, e al centro di tutto c’è Olga, la madre. Antonio muore presto e tocca a lei mandare avanti la famiglia. Dal sogno di un’edicola i Panini arrivano a investire in quello che considerano il bene più democratico di tutti, le figurine. Il traguardo è il 1970, l’anno dei Mondiali in Messico, che portano le figurine a un successo planetario, ancora oggi avvolto da un mito che non si è spento.

Cosa succede nelle prime due puntate

Il primo episodio si apre a Modena, nei primi anni Quaranta: Antonio e Olga si trasferiscono dalla campagna alla città con gli otto figli, nella speranza di un futuro migliore. Avviano una piccola produzione di sapone, che per loro è il sogno di un’indipendenza dai padroni, ma la guerra incombe e manda all’aria i loro piani. Per garantire la sopravvivenza della famiglia, Antonio accetta un umile impiego nell’Accademia militare, mentre Olga soffre nel vedere spegnersi lo spirito sognatore del marito. Entrambi resistono, sostenuti dal desiderio di assicurare ai figli un avvenire diverso. Proprio quando l’equilibrio sembra trovato, un evento improvviso e tragico stravolge per sempre il destino dei Panini.

Nel secondo episodio la famiglia deve fare i conti con le ristrettezze economiche: tutti, dai più grandi ai più piccoli, sono chiamati a contribuire, ma le entrate bastano appena per sopravvivere. La svolta arriva da una proposta insolita del datore di lavoro di Veronica, la figlia maggiore, che offre ai Panini una vecchia edicola al prezzo di una bicicletta. Olga decide di scommettere sul futuro e trascina con sé tutta la famiglia, perché non basta sopravvivere, bisogna sperare. Un’edicola in tempo di guerra non è certo un affare, ma l’intuizione si rivela geniale e la tanto attesa Liberazione spinge i Panini verso sogni ancora più grandi.

Il cast, la regia e le tre serate

Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini e, per rendere credibile il ruolo, ha passato 96 ore a studiare l’accento modenese. Accanto a lei Edoardo Pesce è Antonio, Simone Liberati è Giuseppe, Federico Cesari è Umberto, che dal padre ha ereditato il talento per la meccanica, e Benedetta Cimatti è Veronica. Nel cast figurano anche Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Cecilia Bertozzi, Isabella Montinelli, Elisa Nardini e Adalgisa Manfrida, con la partecipazione di Barbora Bobulova.

Letizia Lamartire firma la regia, mentre la sceneggiatura è di Monica Zapelli con Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. La serie è liberamente ispirata al romanzo “L’album dei sogni” di Luigi Garlando.

Gli episodi vanno in onda a due per volta: questa sera i primi due, il 29 novembre il terzo e il quarto, il 6 dicembre il quinto e il sesto, con il finale. L’appuntamento è alle 21:30 su Rai 1, con la diretta streaming su RaiPlay, dove le prime due puntate sono già disponibili gratis. Più avanti la serie sarà visibile anche su Disney+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI