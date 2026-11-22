Il documentario su Chiara Ferragni arriva su Netflix: Chiara debutta lunedì 23 novembre sulla piattaforma, e nelle scorse ore è stato diffuso il trailer ufficiale. L’imprenditrice affida allo streaming il proprio racconto, dopo due anni lontana dai riflettori.

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Il trailer e l’uscita sulla piattaforma

Netflix aveva diffuso un teaser prima del trailer completo. Vi compare Ferragni, che annuncia l’arrivo del suo docufilm, spiega di essere rimasta in silenzio per due anni e aggiunge di non riuscire più a stare zitta. Il film va oltre quello che il pubblico ha già visto: mostra anche che cosa è successo quando le telecamere si sono spente, e rilegge gli ultimi anni da un’angolazione diversa rispetto a quella offerta fino a oggi.

La lavorazione e i nomi dietro il progetto

La regia è di Leandro Manuel Emede, mentre il documentario è firmato da Carmen Vogani, che lo ha scritto insieme a Lorenzo Avola. A produrlo è Endemol Shine Italy, società che fa capo a Banijay Entertainment, con Giampaolo Toselli come produttore esecutivo.

Di cosa parla il documentario

Il racconto parte dall’ascesa di Ferragni, da ragazza di provincia diventata pioniera della cultura degli influencer e un marchio conosciuto in tutto il mondo. Arriva poi al periodo più complicato: lo scandalo noto come Pandoro Gate, la vicenda giudiziaria, l’allontanamento dei collaboratori più fedeli e la fine del matrimonio con Fedez, a lungo raccontato sui social come una favola.

Nell’intervista che accompagna l’uscita, Ferragni sostiene che l’errore non è stato di comunicazione, ma di aver compiuto quella determinata operazione. Dice anche di essersi sentita spesso sola in quell’amore, descritto oggi come un alternarsi di momenti positivi e negativi, e sceglie di parlare a ruota libera, come dice lei stessa:

senza averne il controllo

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI