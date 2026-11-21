Tu si que vales torna stasera, sabato 21 novembre 2026, in prima serata su Canale 5. L’appuntamento è alle 21.20 con una nuova puntata del talent show, che porta in gara artisti arrivati da ogni parte del mondo.

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La conduzione e la giuria

La conduzione è affidata a Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. A valutare i numeri in gara ci sono ancora Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, e al loro giudizio si aggiunge un voto che non si discute, quello di Sabrina Ferilli, la voce del popolo. Sul palco salgono nuovi talenti, pronti a emozionare chi è in studio e chi segue il programma da casa.

Come sempre c’è Giovannino, il personaggio più dispettoso della trasmissione, che torna a farsi sentire per la gioia del pubblico e il divertimento della sua amata Sabrina Ferilli.

Belen Rodriguez e la sfida di lip-sync

Tra gli ospiti della serata c’è Belen Rodriguez, che in questa edizione ricopre il ruolo di giudice della sfida di lip-sync. È il momento in cui gli stessi giurati si mettono in gioco interpretando grandi hit della storia della musica accanto a cinque superstar. Anche stavolta la gara non mancherà di ospiti. Nella puntata del 14 novembre si sono esibiti Francesco Paolantoni, Annalisa, Fabio Caressa e Cesara Buonamici, e alla fine a trionfare è stata la coppia formata da Maria De Filippi ed Elisabetta Canalis sulle note di “L’anima vola” di Elisa ed Emma.

Gli ascolti della settimana scorsa

Il successo del programma non accenna a fermarsi. La puntata del 14 novembre ha trattenuto davanti alla tv 3.583.000 spettatori con il 24.82% di share, e i picchi hanno superato i 4.528.000 spettatori totali e il 27.61% di share sugli individui. Sul pubblico più giovane il talent conferma la propria leadership, arrivando al 30% di share nella fascia tra i 25 e i 34 anni. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI