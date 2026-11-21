Netflix porta in catalogo da venerdì 20 novembre Steps, il film d’animazione che riscrive la fiaba di Cenerentola mettendo al centro della vicenda le sue sorellastre. La regia è di Alyce Tzue e John Ripa, con Amy Poehler alla produzione.

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Le sorellastre alla riscossa

La storia segue Lilith, stanca di restare nell’ombra della sorellastra, che decide di impadronirsi della bacchetta della Fata Madrina per rovinare il ballo reale. Il piano le si ritorce contro: la perfida Priscilla approfitta del caos per prendere il trono e governare con pugno di ferro. Per rimediare, Lilith deve fare squadra proprio con Cenerentola e con la propria sorella Margot, in quella che diventa una vera impresa per salvare il regno.

Un cast vocale di primo livello

Nella versione originale Ali Wong dà la voce a Lilith, Amanda Seyfried a Cenerentola e Bette Midler alla Fata Madrina. Con loro lavora un gruppo di doppiatori di tutto rispetto, tra cui Daniel Radcliffe, Peter Dinklage, Nikki Glaser, Young Mazino e Damian Priest. Margot, la sorella minore, dolce e appassionata di rane, ha la voce di Stephanie Hsu: le due ragazze arrivano nel regno di Alouette insieme alla madre, prossima a sposare un vedovo che ha già una figlia.

Dietro le quinte, musica e accoglienza

L’idea del film nasce dal duo Garfunkel e Oates, ovvero Riki Lindhome e Kate Micucci, mentre la sceneggiatura è firmata da Ava Tramer, James Madejski e Jen Chuck. Accanto a Poehler, alla produzione ci sono anche Jane Hartwell e Kim Lessing. Il film dura 102 minuti e l’animazione è stata realizzata nelle sedi Netflix Animation di Sydney e Vancouver, con un impianto visivo pieno e ricco di riferimenti al rococò e al mondo asiatico.

La colonna sonora è affidata a Kris Bowers, premio Oscar, e alterna brani originali, tra cui uno interpretato da JENNIE, a hit famose sincronizzate sulle immagini. Il trailer ufficiale è uscito il 15 ottobre 2026. Quanto al titolo, Steps abbrevia stepsisters, cioè sorellastre, anche se per qualcuno il riferimento va cercato nel legame, teso e centrale nella struttura del racconto, tra Lilith e Cenerentola.

Le recensioni uscite finora sono miste: da un lato si parla di una trama affollata e di un film che non entra nella lista dei classici, dall’altro si riconosce un nucleo emotivo capace di commuovere, oltre alla difficoltà di sentirsi parte di una famiglia e di una comunità. Il mondo colorato, le canzoni pop e i battibecchi tra le due protagoniste restano gli elementi pensati per intrattenere i più piccoli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI