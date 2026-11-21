Apple TV+ ha rinnovato Slow Horses per la nona e la decima stagione. Il doppio ordine arriva a poche settimane dal finale della sesta e porta la serie con Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb ben oltre quanto era stato annunciato a settembre.

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Un traguardo senza precedenti sullo streaming

Rinnovare due stagioni in un colpo solo è una mossa inedita per qualsiasi piattaforma. Nell’era dello streaming le serie scripted raramente vanno oltre la sesta o la settima stagione, strette tra vincoli di budget, contratti pluriennali con il cast e modelli di business che cambiano in fretta. Con dieci stagioni confermate, Slow Horses diventa la serie più longeva di Apple TV+, un primato che finora condivideva con For All Mankind, in chiusura con la sesta stagione.

Il rinnovo si spiega anche con la struttura della serie: ogni stagione conta sei episodi, il che rende la produzione molto più rapida, e ogni finale anticipa il blocco di puntate successive. Pesano però soprattutto i risultati, perché ogni stagione di Slow Horses si è mantenuta sopra il 95% su Rotten Tomatoes. Dal punto di vista commerciale, insomma, c’è poco da discutere.

See-Saw Films produce la serie, con Mick Herron e Oldman tra i produttori esecutivi. Quanto al cast, Apple ha confermato per ora soltanto il ritorno di Oldman: sul resto della squadra di Lamb non sono arrivate indicazioni.

Cosa racconteranno le nuove stagioni

Lo show ha avuto fin qui molto materiale da adattare. Slow Horses nasce dai romanzi di Mick Herron, il ciclo di Slough House, arrivato a nove titoli. Fino a oggi ogni stagione ha messo in scena un libro, con l’eccezione della sesta, che ne ha combinati due, Joe Country e Slough House.

La settima stagione adatterà Bad Actors, l’ottavo romanzo, mentre l’ottava si basa sul nono, Clown Town, uscito nel 2025. Apple aveva già ordinato entrambe prima di questo annuncio. La produzione della settima è conclusa e l’uscita è prevista nel 2027, mentre le riprese dell’ottava sono avviate a Londra.

Alla fine dell’ottava stagione i nove romanzi pubblicati saranno esauriti, e Apple non ha ancora spiegato quali storie racconteranno la nona e la decima. Un portavoce ha fatto sapere che le sinossi arriveranno più avanti. Il produttore esecutivo Douglas Urbanski ha osservato che la maggior parte delle serie televisive non ha libri da cui attingere e che quindi una soluzione si troverà, aggiungendo che Herron non ha smesso di scrivere e che altri romanzi potrebbero arrivare.

La smentita e il caso Bond

La tempistica dell’annuncio ha chiuso la porta a un’ipotesi che si era fatta strada nei giorni precedenti. Olivia Cooke, interprete di Sidonie “Sid” Baker, aveva dichiarato in un’intervista che la stagione 8 sarebbe stata l’ultima, raccontando di un cast in clima malinconico durante le riprese. Il rinnovo per la nona e la decima stagione smentisce quella lettura e aggiunge due capitoli a quanto già annunciato.

C’è poi la questione James Bond. Jack Lowden, che nella serie interpreta River Cartwright, era tra i candidati più accreditati per il ruolo di 007, ma la parte è andata a Robert Pattinson, come confermato da Amazon MGM Studios. Il rinnovo, nel frattempo, arriva a un mese dal finale della sesta stagione, andato in onda il 21 ottobre: le prime sei sono già disponibili in streaming.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI