Ne La Promessa, in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica alle 19.40, la settimana dal 21 al 27 novembre vede Manuel alle prese con due fronti, la famiglia De Lujan e il lavoro. Su entrambi le cose si complicano.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il nuovo ruolo di Curro in casa De Lujan

Manuel si schiera con il fratellastro Curro e torna a insistere con il padre Alonso perché lo tolga dal ruolo di valletto, che per il ragazzo resta un’umiliazione difficile da sopportare. Alla fine il marchese cede: Curro rientra a pieno titolo in famiglia e assume subito l’incarico di segretario del padre. L’annuncio arriva durante una cena con il comandante Rivero.

Leocadia non accetta la scelta e minaccia Alonso: una decisione del genere non può passare senza l’ok del duca di Carvajal e Cyfuentes. Il marchese risponde con fermezza che d’ora in poi agirà soltanto secondo quello che ritiene giusto. Manuel intanto fa notare al padre che Leocadia non ha mai contattato il duca per sostenere la causa di Curro. Alonso dichiara di non voler più sottostare alle imposizioni del duca e di aver perso ogni fiducia nella donna.

L’ispezione di Rivero e i dubbi sul motore

Anche sul lavoro le prospettive per Manuel non sono migliori. Il comandante Rivero si mostra molto critico sull’adeguatezza del motore rispetto ai requisiti dell’esercito, ma Toño ed Enora notano qualcosa di strano nel modo in cui il militare parla.

L’ispezione del comandante Sebastian Rivero mette sottosopra l’hangar: pretende da Toño che gli mostri tutti i componenti del motore, per poi rimontarli, e la verifica si chiude con un duro scontro con Enora. Mercoledì 25 novembre Rivero intuisce che qualcosa non torna e accusa Manuel di tenere nascoste informazioni importanti sul motore e sul suo lavoro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI