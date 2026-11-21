La seconda stagione di Off Campus arriverà su Prime Video senza uno dei volti della prima. Riley Davis, che nella serie interpreta Sean, ha confermato che non farà parte dei nuovi episodi, quelli che adattano The Score e mettono al centro la storia tra Allie e Dean. L’uscita è fissata al 28 aprile 2027.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Perché Sean resta fuori dalla seconda stagione

L’attore ha raccontato come sono andate le cose durante la prima newyorkese di November 1963, il suo nuovo film. La produzione di Amazon MGM Studios aveva in programma di reinserire Sean anche nel secondo ciclo di episodi, ma il piano non si è concretizzato: problemi di agenda, da entrambe le parti, hanno complicato le cose. Le riprese, nel frattempo, sono già state completate.

Non sarò nella prossima stagione. C’era un piano per includere Sean nella seconda stagione, ma abbiamo avuto un piccolo problema di programmazione da parte mia e un piccolo problema da parte loro. Quindi vedremo cosa succederà in futuro.

L’addio, però, non suona definitivo: Sean non sparirà dalla storia e un suo ritorno sullo schermo resta una possibilità da valutare più avanti. Sui nuovi episodi, intanto, Davis ha parlato con entusiasmo.

Tutto il cast, la troupe, sono delle vere rockstar. Sarà una bomba.

Cosa cambia nel percorso di Allie e Dean

Il secondo ciclo di episodi segue da vicino The Score, il romanzo di Elle Kennedy, e ruota attorno all’avvicinamento tra Allie e Dean, già accennato nella prima stagione. Sulla carta è la rottura definitiva con Sean a spianare la strada alla nuova relazione, e la sua assenza dal set lascia prevedere qualche aggiustamento rispetto alla pagina scritta.

Il peso del personaggio, però, resta. Nel libro Sean ha un ruolo decisivo nel far avvicinare i due, e ricompare molto più avanti, quando si presenta ubriaco nel dormitorio di Allie dopo aver saputo della loro relazione. Come verrà gestito quel passaggio senza Davis è una delle incognite della stagione.

Mika Abdalla, che presta il volto ad Allie, si era soffermata sul bagaglio con cui la ragazza arriva a questa nuova storia.

Le paure e le insicurezze di entrambi sono state solo rafforzate. E così, quando finalmente arriviamo ad esplorare la loro relazione, partiamo da una situazione ancora più danneggiata e chiusa.

Del resto, alla fine della prima stagione Allie aveva già altre situazioni da gestire. L’incontro occasionale con Carter St. James, che credeva uno studente qualunque e che invece si è rivelato essere Hunter Davenport, la nemesi di Dean, l’aveva costretta a fare un passo indietro e a rallentare.

Siamo rimasti tutti sorpresi. Penso sia davvero fantastico. È molto divertente introdurre un nuovo personaggio nella vita di Allie, appena uscita dalla sua relazione e in preda al panico per questa storia [con Dean]. È bello rallentare un po’. Sono curiosa di vedere cosa succederà, perché è un modo piuttosto intenso per concludere la stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI