Tim Robbins resta su Apple TV. Dopo aver interpretato Bernard in Silo, l’attore entra nel cast dello spin-off ancora senza titolo di Monarch: Legacy of Monsters, la serie del Monsterverse firmata Legendary.

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Robbins ed Esposito, nuovi ingressi nel cast

Robbins partecipa al progetto come guest star e non è l’unico nome appena ufficializzato: con lui arriva anche Giancarlo Esposito. I personaggi dei due attori non sono stati resi noti e al momento nessun calendario indica quando la serie arriverà sullo schermo. La guida creativa spetta a Joby Harold, showrunner. Tra i produttori esecutivi ci sono lo stesso Harold e Tory Tunnell per Safehouse Pictures, insieme a Wyatt Russell, Chris Black, Kyle Bradstreet, Alex Boden, Andy Goddard e James Skotchdopole. Per Toho, che detiene i diritti di Godzilla, figurano Hiro Matsuoka e Takemasa Arita.

Nel corso dei mesi il cast attorno alla star della serie ha accolto altri nomi di peso: Corey Stoll, Ralph Ineson, Connie Nielsen, Stana Katic, Millie Brady, Pilou Asbaek e Nyasha Hatendi. Questi ingressi riguardano una serie già ordinata e non l’annuncio di una nuova stagione di Monarch.

Di cosa parla lo spin-off prequel

Chi ha seguito Monarch: Legacy of Monsters ha già visto Lee Shaw in due età della vita, grazie a Kurt Russell e a suo figlio Wyatt. Qui la storia torna indietro nel tempo: siamo nel 1984, negli ultimi anni della Guerra Fredda, e al centro c’è il giovane Shaw. I sovietici, in cerca di qualsiasi vantaggio, puntano su un’arma fuori scala, i Titani. Il colonnello Shaw viene mandato in missione segreta oltre le linee nemiche per fermarli e impedire che un Titano di dimensioni colossali travolga gli Stati Uniti.

Per Robbins, l’esperienza in Silo è conclusa

Il nuovo impegno arriva perché per l’attore il capitolo Silo è arrivato al capolinea: ha interpretato Bernard fino alla terza stagione, mentre la quarta chiuderà la storia. Le ultime due stagioni sono state girate di seguito e l’appuntamento è fissato per il 9 luglio 2027. Gli autori hanno sempre voluto portare sullo schermo i libri di Hugh Howey in quattro stagioni, per tenere il ritmo giusto e raccontare la vicenda per intero.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI