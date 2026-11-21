Da lunedì 23 novembre arriva in Italia Love for Rent, la commedia romantica turca che in patria ha conquistato milioni di spettatori. Si trova su Mediaset Infinity, in esclusiva on demand, con un episodio nuovo ogni giorno feriale.

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L’arrivo in streaming

In Turchia la serie si chiama Kiralık Aşk e nel Paese d’origine ha raccolto premi e riconoscimenti. Grazie alla distribuzione internazionale del titolo, è diventata una delle produzioni più seguite anche oltre i confini nazionali. Il debutto italiano è fissato per lunedì 23 novembre su Mediaset Infinity: gli episodi escono uno al giorno, dal lunedì al venerdì, soltanto in streaming. Per ora un passaggio in televisione non è previsto, anche se in futuro una messa in onda in chiaro non è esclusa.

La trama

Al centro della storia ci sono Defne, una giovane cameriera, e Ömer, un imprenditore che gestisce le attività di famiglia, affascinante ma piuttosto riservato. Defne ha perso i genitori e si è trasferita con il fratello e la sorella a casa della nonna. Per aiutare i suoi a uscire dalle difficoltà economiche accetta una proposta fuori dal comune: far innamorare Ömer nell’arco di sei mesi. A tirare le fila del piano è Neriman, la zia di lui, decisa a trovargli una moglie.

Quello che doveva restare un accordo segreto diventa però un sentimento autentico, e mette Defne davanti a una scelta complicata: da una parte ciò che prova davvero, dall’altra la verità che ha taciuto.

Il cast e le location

Nei panni di Defne c’è Elçin Sangu, attrice e modella nata a Smirne nel 1985, che in Italia abbiamo conosciuto come Güzide ne La ragazza e l’ufficiale. Ömer è interpretato da Barış Arduç, attore svizzero-turco di 39 anni, in televisione dal 2011. Intorno a loro ruota un cast ampio: Salih Bademci è Sinan, Nergis Kumbasar è Neriman, Levent Ülgen è Necmi, Ferdi Merter è Hulusi e Sanem Yeles è Nihan.

La lavorazione ha toccato diverse località turche, con una presenza importante di Beşiktaş, quartiere di Istanbul che è insieme area commerciale e residenziale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI