La terza stagione di Landman non arriverà nel 2026. I ritardi accumulati nella produzione hanno spostato la finestra di uscita al 2027, e al momento non è stata comunicata una data. La serie di Taylor Sheridan con Billy Bob Thornton resta quindi ferma ai due capitoli già disponibili su Paramount+.

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Perché la terza stagione slitta al 2027

Il rinnovo non aveva creato problemi: la seconda stagione era uscita a quasi un anno esatto dal debutto della prima, e la terza era stata confermata senza intoppi, con una messa in onda attesa intorno allo stesso periodo del 2026. Poi i tempi si sono allungati. Il secondo ciclo era stato girato tra aprile e agosto 2025, e questo gli aveva permesso di partire a novembre. Per il terzo la lavorazione doveva cominciare a maggio 2026 ed è invece scivolata in avanti, lasciando troppo poco spazio per girare, montare e distribuire gli episodi nella finestra prevista. Il via libera alla terza stagione risale a dicembre 2025.

Secondo James Jordan, che nella serie interpreta Dale Bradley, le riprese cominceranno a settembre e proseguiranno fino ai primi mesi del 2027, con Stephen Kay di nuovo dietro la macchina da presa. Se i tempi saranno questi, l’uscita potrebbe collocarsi, nella migliore delle ipotesi, tra maggio e la tarda estate del 2027. Il secondo ciclo, intanto, si è chiuso il 18 gennaio 2026.

Tommy lascia M-Tex e si mette in proprio

La nuova stagione cambia una delle regole del gioco. Tommy smetterà di lavorare alle dipendenze di M-Tex e metterà in piedi una compagnia petrolifera propria, gestendola insieme al figlio Cooper, il personaggio affidato a Jacob Lofland. Questa svolta sposta l’asse della storia dal ruolo di intermediario per conto di altri alla responsabilità diretta di chi firma i contratti e si assume i rischi.

Aumenti per il cast, Thornton resta fuori

In vista delle riprese, previste a Fort Worth, quasi tutti i protagonisti hanno ottenuto un ritocco al compenso. Lofland e Michelle Randolph, che interpreta Ainsley, hanno raddoppiato la cifra, salendo a circa 130.000-180.000 dollari a episodio. Billy Bob Thornton fa eccezione: era già legato da un contratto per tre stagioni, con incrementi annuali standard, e quindi dopo la seconda non ha diritto a un aumento. Se la serie otterrà il via libera per un quarto capitolo, l’attore tornerà a trattare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI