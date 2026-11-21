Nuova settimana di passioni e veleni a Istanbul: Forbidden Fruit torna su Canale 5 dal 21 al 27 novembre (da lunedì a venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.30) con i guai di Yildiz, le confessioni di Ender e la collera di Hasan Ali.

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Kaya accanto a Sahika, Ender e il ritorno del passato

Kaya torna a Istanbul per un motivo preciso: stare vicino alla sorella Sahika, che ha da poco chiuso il matrimonio con Hasan Ali. La donna però non resta a guardare e lavora per guadagnarsi la fiducia dell’uomo, fino a farsi ritrarre in una foto insieme al piccolo Halit Can.

Anche per Ender il passato torna a farsi sentire. Davanti a Caner ammette di essere rimasta scossa dall’incontro con l’ex marito e di stare male per il suo atteggiamento distaccato. Nel finale della settimana i due ex si ritrovano per un confronto.

Il quadro all’asta e la furia di Hasan Ali

I problemi di Yildiz riguardano il portafoglio: ha comprato un quadro all’asta, si è indebitata e il piccolo Halit Can, in più, lo ha rovinato. Con l’aiuto di Ender prova allora a rivenderlo in segreto al suocero Hasan Ali, raccontando che appartiene a una cara amica in difficoltà economiche e chiedendo duecentomila.

Il piano fallisce: l’uomo si insospettisce e, con una verifica affidata a Sedai, scopre che il dipinto è proprio della nuora. Raduna quindi tutta la famiglia a casa del figlio e l’affronta furiosamente davanti a tutti. Cagatay difende la moglie senza esitare e se ne va di casa infuriato, lasciando Yildiz esausta e decisa a non raccontare più bugie.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI