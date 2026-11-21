Due bestseller di Elin Hilderbrand diventeranno serie televisive. 20th Television ha optionato 28 Summers e The Rumor, che saranno sviluppati dalla Dinner Party, la società di Sue Naegle e Ali Krug già al lavoro sull’adattamento di The Five Star Weekend per Peacock.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Chi lavora ai due progetti

Le due serie sono ai primi passi e al momento non hanno una piattaforma né una data di arrivo. The Rumor sarà scritta da Jenna Lamia, che ne curerà anche la produzione esecutiva ed è l’autrice della serie Netflix tratta da un altro romanzo di Hilderbrand ambientato a Nantucket, The Perfect Couple. Tra i produttori esecutivi c’è anche Holly Whidden, profonda conoscitrice dell’isola e già consulente proprio su The Perfect Couple. Hilderbrand, Naegle e Krug figurano come produttori esecutivi di entrambi i titoli, che rientrano nell’accordo generale siglato a settembre dai fondatori di Dinner Party con 20th Television, quando la loro società è passata da NBCUniversal a Disney.

Una storia di un weekend all’anno e un’estate di chiacchiere

Il romanzo del 2020, 28 Summers, si ispira al film del 1978 Same Time Next Year e racconta la sofferenza e la complicità di una relazione che si consuma un solo fine settimana all’anno, con tutto ciò che comporta per chi la vive e per le persone intorno a loro. I diritti erano stati opzionati in passato da MRC per un adattamento cinematografico, che non è mai arrivato sullo schermo. The Rumor, pubblicato nel 2015, si svolge invece nell’arco di un’estate sull’isola, dove il pettegolezzo locale diventa pericoloso e l’unica persona a conoscere la versione corretta dei fatti è una scrittrice del posto, che deve decidere se pubblicarla o meno.

Le parole dell’autrice e i precedenti in tv

“I’m thrilled to have two of my most beloved novels adapted by Dinner Party, the production team who turned The Five Star Weekend into an elevated, spellbinding, and hugely successful series. I’m grateful to Karey Burke at 20th TV for championing my work and assembling such a quality team, including Jenna Lamia, who created The Perfect Couple. I could not be more optimistic about the future of the ‘Hilder-verse’ in Hollywood.”

L’ottimismo ha basi concrete. The Five Star Weekend, creata da Bekah Brunstetter, è stata rinnovata per una seconda stagione con gli stessi protagonisti ed è risultata la serie scripted più vista di sempre su Peacock per pubblico complessivo. The Perfect Couple punta invece su un’impostazione antologica: il possibile secondo capitolo, in lavorazione, partirà da un altro romanzo di Hilderbrand, Swan Song. Entrambe erano nate come miniserie e sono diventate franchise dopo i risultati della prima stagione. I nuovi arrivi, ambientati nella stessa isola ma con storie diverse, allargano così l’universo televisivo costruito sui libri dell’autrice.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI