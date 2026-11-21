Il dubbio su dove si sarebbe seduta Barbara d’Urso è sciolto: nella prossima puntata di Ballando con le Stelle la conduttrice e Alberto Matano si scambieranno il posto in giuria. A deciderlo è stata Milly Carlucci, di intesa con la produzione e con la Rai, per riportare un clima più disteso dopo la tensione con Guillermo Mariotto.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Lo scambio deciso da Milly Carlucci

A dare l’annuncio è stata la stessa padrona di casa, che ha accolto la richiesta avanzata da Matano già nella puntata precedente, quando si era offerto di lasciare la sua sedia alla collega.

Visto che tu hai accettato e Barbara mi sembra avere accettato, faremo questo scambio. La produzione insieme con la Rai ha preso questa decisione di avallare la tua richiesta perché così partiamo con un clima più sereno e ci godremo anche i battibecchi, perché è varietà, ragazzi.

Con il nuovo assetto, partendo da destra, la giuria sarà composta da Ivan Zazzaroni, Barbara d’Urso, Carolyn Smith, Alberto Matano e Guillermo Mariotto. La conduttrice si ritrova così a debita distanza dal collega con cui la settimana scorsa sono volate scintille.

Il profumo che ha fatto scattare la lite

Tutto era cominciato nella puntata di sabato 14 novembre, quando Mariotto ha preso a spruzzare il suo profumo verso la collega seduta accanto a lui. Da quel gesto sono nate la minaccia di d’Urso di lasciare il programma, la proposta di Matano di cambiare posto e la richiesta di scuse avanzata da Zazzaroni. Carlucci ha ridimensionato la vicenda, definendola una diatriba interna alla famiglia del programma, e ha assicurato che le scuse di Mariotto sono sincere. L’interessato, dal canto suo, ha raccontato che quella trovata gli è costata 1.000 euro di profumo. La conduttrice non ha rinunciato a una battuta:

Verrà con un flacone più grande di profumo di libertà.

La risposta di Barbara d’Urso

Il via libera definitivo è arrivato da lei, che ha affidato a un video sui social il suo sì allo spostamento. Si è detta contenta all’idea di ritrovarsi accanto a Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni, ma ci tiene a precisare che il cambio di posto non l’ha mai chiesto lei. Da indiscrezioni, però, emerge che non avrebbe gradito di essere l’unica a doversi muovere, mentre Mariotto resta dove era.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI