La prima serata di venerdì 20 novembre 2026 va a Rai1: Meravigliosamente ha raccolto 2.492.000 spettatori con il 18,2% di share. Canale5 resta dietro, con 1.780.000 spettatori e il 12,8% per Racconto di una Notte.

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La prima serata

Lo show di Rai1 è affidato a Sal Da Vinci, affiancato da Bianca Balti e Iaia Forte. È la prima delle due serate dedicate al cantante, che ripercorrono cinquant’anni di attività artistica. Per la rete è una vittoria, ma senza i numeri di un grande evento capace di trascinare un pubblico vastissimo.

Più indietro, la serata si distribuisce su più fronti. Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.064.000 spettatori (8,6%), mentre sul Nove Fratelli di Crozza ne raccoglie 1.042.000 con il 6,1%. Su La7 Propaganda Live arriva a 894.000 spettatori (7%), su Italia1 la sfida delle ATP Finals 2026 tra Medvedev e Tiafoe si ferma a 778.000 (4,1%) e su Tv8 Avvocato Ligas ottiene 505.000 spettatori (2,9%) nel primo episodio e 499.000 (3,8%) nel secondo.

Rai3 con Mi Manda Raitre è visto da 594.000 spettatori (3,9%) dopo una presentazione da 462.000 (2,4%), mentre Rai2 con la replica de L’Ispettore Coliandro 8 interessa 566.000 spettatori (3,4%). Su Canale5, intanto, salta la consueta puntata del venerdì del Grande Fratello Vip, che d’ora in poi andrà in onda soltanto il lunedì: al suo posto la rete ha trasmesso la serie turca Racconto di una Notte.

I game show prima della prima serata

Nella fascia che precede la serata il duello si gioca tutto sui quiz, con Stefano De Martino e Gerry Scotti ancora protagonisti. Su Canale5 La Ruota della Fortuna conquista 4.212.000 spettatori e il 22%, preceduta da Gira La Ruota della Fortuna con 3.476.000 (18,6%). Su Rai1 Affari Tuoi si ferma a 4.126.000 (21,5%) dopo i 3.627.000 di Cinque Minuti (19,8%).

Il resto della fascia: su La7 Otto e Mezzo raggiunge 1.663.000 spettatori (8,7%), su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.513.000 (7,9%) e Il Cavallo e la Torre ne raccoglie 1.108.000 (6%). Su Rete4 Realpolitik segna 801.000 (4,3%) nella prima parte e 659.000 (3,4%) nella seconda, sul Nove Cash or Trash arriva a 722.000 (3,7%) e su Rai2 TG2 Post a 476.000 (2,5%). Su Tv8 Italia per Due si ferma a 445.000 (2,3%).

Nel preserale, il percorso che porta al telegiornale, L’Eredità su Rai1 sfiora i cinque milioni con 4.614.000 spettatori e il 28,2%, dopo i 3.158.000 della Sfida dei 7 (23,4%). Su Canale5 Caduta Libera convince 2.455.000 (16,2%), preceduta da Inizia la Sfida con 1.597.000 (13,2%). Su Rai3 i TGR tengono informati 2.135.000 spettatori (13,2%), su Rete4 La Promessa intrattiene 1.011.000 (5,7%) e su Rai2 il secondo episodio di Blue Bloods raggiunge 889.000 (5,1%).

Dal mattino alla seconda serata

Scorrendo la giornata, la mattina premia i programmi di informazione: il TG1 è scelto da 1.193.000 spettatori (25%), Unomattina ne intrattiene 854.000 (20,2%) e su Canale5 Mattino Cinque raccoglie 969.000 (23,1%) nella prima parte. A mezzogiorno È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.539.000 (17,2%), mentre Forum vince la fascia con 1.230.000 (18,7%).

Nel pomeriggio il dato più alto è quello di Uomini e Donne, che incolla davanti al video 2.305.000 spettatori (24,3%); su Canale5 Forbidden Fruit tocca 2.038.000 (18,6%), Beautiful 1.954.000 (17,1%), Tutto per la mia Famiglia 1.933.000 (22,7%) e Amici 1.257.000 (15,5%). Su Rai1 Vita in Diretta realizza 1.965.000 (18,6%), Il Paradiso delle Signore 1.451.000 (17,3%) e La Volta Buona Special 1.446.000 (14,5%), mentre su Rai3 Geo raduna 1.664.000 (14,7%) e poi 1.157.000 (11,3%). Su Rete4 La Signora in Giallo cattura 698.000 spettatori (6%).

In seconda serata Rai1 con Tv7 totalizza 366.000 spettatori (8,7%) e Canale5 con TG5 Notte 464.000 (7,7%). Su Italia1 Bumblebee è seguito da 565.000 spettatori (4,8%), su Rete4 L’ultimo padrino da 231.000 (6,7%) e sul Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa da 253.000 (2,8%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI